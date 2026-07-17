El PP renueva 11 candidaturas de las 20 capitales que no gobierna, incluida la de Ourense

Archivo - El secretario general del PP, Miguel Tellado, durante una rueda de prensa. - Fernando Sánchez - Europa Press - Archivo

A CORUÑA 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Partido Popular ha anunciado que en las elecciones municipales de 2027 renovará a 11 candidatos de las 20 capitales de provincia donde no gobierna y mantendrá a los 30 que son alcaldes.

En Galicia, continúan como candidatos Miguel Lorenzo por A Coruña; María Elena Candía, en Lugo; Rafael Domínguez, en Pontevedra; y en Ourense, se estrena Ana Méndez.

Así lo ha comunicado el presidente del Comité Electoral Nacional del PP, Diego Calvo, junto al secretario general del partido, Miguel Tellado, tras la reunión de este organismo, este viernes en A Coruña. En la misma, se ha aprobado la lista de candidatos de las capitales de provincia de toda España.

Calvo ha recordado que en las elecciones de 2023, la formación pasó de gobernar en nueve a 30 capitales de provincia. "Aspiramos a lo máximo en las municipales de mayo, a gobernar en todas y cada una de ellas", ha recalcado.

En dichos comicios, según ha expuesto, van a repetir los 30 regidores que ya gobiernan, mientras que en las otras 20 renovarán 11. "De un total de 50, 21 serán mujeres", ha destacado.

Así, los cambios serán en Jaén, Las Palmas de Gran Canaria, Santa Cruz de Tenerife, Ávila, León, Palencia, Soria, Zamora, Girona, Vitoria y Ourense. La candidata de Murcia será la actual alcaldesa, Rebeca Pérez, que ocupa ese puesto desde el fallecimiento del anterior titular, José Ballesta.

"TODA ESPAÑA SE VESTIRÁ DE AZUL"

Por su parte, Tellado ha asegurado que el PP está "tremendamente preparado" para las municipales. "Con más ganas que nunca de servir a España y ganar a la izquierda" frente a un "socialismo desarbolado políticamente y desarticulado judicialmente", ha concretado. "Toda España se vestirá de azul", ha añadido.

Lo ha hecho tras citar varias causas judiciales, con especial hincapié en la de la mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, por "malversacioón y tráfico de influencias".

Este sábado, día 18, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, participará en un acto en Santiago de presentación oficial de candidatos a las elecciones municipales que tendrán lugar en mayo de 2027. Será en la Cidade da Cultura a las 10.30 horas.