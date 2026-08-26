El PP de Santiago avanza que no apoyará las tarifas del bus si se mantiene "la retirada de la gratuidad" a los mayores

El líder del PP de Santiago, Borja Verea, en una rueda de prensa, a 26 de agosto de 2026. - PP DE SANTIAGO

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP de Santiago, Borja Verea, ha avanzado que los 11 concejales populares "no apoyarán" las tarifas recogidas en el nuevo contrato del transporte urbano, que tendrán que pasar por el pleno municipal, si el gobierno local "mantiene la retirada de la gratuidad" a las personas mayores.

"La gratuidad del autobús para los mayores es una línea roja para nosotros. Nuestros concejales y nuestros votos nunca van a apoyar unas tarifas que eliminen este derecho", ha manifestado este miércoles en una rueda de prensa. El cambio proyectado por el gobierno local al que se refiere pasa por que las personas jubiladas cuenten con 100 viajes gratuitos al año y, a partir del 101, paguen 50 céntimos por cada trayecto.

En su comparecencia, Verea ha presentados dos informes de la Intervención y la Secretaría del Ayuntamiento para remarcar que, de cara a la aplicación de las nuevas tarifas, deberá aprobarse una ordenanza no fiscal que esté en vigor en el momento de inicio de ejecución del contrato.

En este contexto, ha remarcado la situación de minoría del gobierno local para reprocharle su postura: "Nosotros somos 11 concejales, 11 votos, y el gobierno actual tiene ocho. Solo ocho ediles no pueden pretender que los mayores y los jubilados pierdan un derecho que ya tenían".

"Todo esto tiene una solución muy sencilla: mantener la gratuidad", ha sugerido el líder popular, que ha manifestado "querer" un transporte "más moderno", pero "no a costa de los mayores". Así, ha insistido en que su formación no pide "inventar nada".

No obstante, ha apelado a "dos vías" para que el Ayuntamiento apruebe la ordenanza de las tarifas: una solución, a sus ojos, "sencilla", que pasa por atender a su petición; o, de lo contrario, "convencer a sus socios en el pleno" --en alusión al PSOE y las concejalas no adscritas-- "para retirarle la gratuidad a los mayores".

A renglón seguido, Borja Verea se ha comprometido a defender esta gratuidad "hasta el final". "Y si no podemos conseguirlo ahora, lo haremos en el año 2027", ha concluido, con un guiño de cara a las próximas municipales, en las que se postulará de nuevo como candidato a la Alcaldía por el PP.