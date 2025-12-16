PP de Santiago defiende separar las facturas pendientes: "No tenemos ningún problema con las de pequeños proveedores"

El portavoz del PP de Santiago, Borja Verea - PP

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Partido Popular de Santiago, Borja Verea, ha defendido llevar al Pleno municipal de forma separada las facturas pendientes. "El millón que se pretende abonar a Viaqua no es legal, no tenemos ningún problema con las facturas a pequeños proveedores, es la alcaldesa, Goretti Sanmartín, quien tiene que explicar por que insiste en llevarlas juntas", subrayó.

Así lo ha manifestado el PP en una nota de prensa un día después de que la alcaldesa expresase que el Gobierno local llevará por tercera vez al Pleno municipal de este miércoles, 17 de diciembre, el pago de las 119 facturas pendientes, entre las que se encuentran las de Viaqua.

Según ha señalado Verea, "no se debe autorizar un pago de un millón que puede suponer un uso indebido de fondos públicos". Por eso, subrayan que están convencidos de que no se debe pagar esas cantidades "mientras no se resuelvan una serie de dudas jurídicas graves".

En este sentido, el popular ha explicado que mantuvo una conversación con la mandataria local "que no acabó bien", porque le dijo que entienden que el pago a Viaqua "es ilegal y que no se tendría que pagar". "No vamos a votar a favor, por mucho que me llame o deje de llamar", enfatizó.

"Si ella no tiene los votos ni tan siquiera de los que la hicieron alcaldesa, necesita los votos del PP y, sin embargo, no para de insultarnos. Si necesita nuestros votos lo primero que tiene que hacer es pedir disculpas y luego pedirlos con educación. A partir de ahí veremos si son capaces de responder a nuestras preguntas", ha reiterado.