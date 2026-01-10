El PP tira de escenario gallego en busca de impulso para un 2026 electoral que anhela como "año del cambio"

Ínterparlamentaria del PP. - Gustavo de la Paz - Europa Press

A CORUÑA, 10 Ene. (EUROPA PRESS) -

El PP de Alberto Núñez Feijóo ha regresado al territorio de origen de su líder, donde su sucesor, Alfonso Rueda, reeditó la mayoría absoluta hace casi dos años, en busca de impulso para un 2026 con sucesivos comicios a la vista --Aragón, Castilla y León y Andalucía-- que anhela como "año del cambio" que propicie el "golpe final al sanchismo".

Lo han verbalizado en la primera jornada de la XXVIII Interparlamentaria de A Coruña tanto el secretario general del partido, Miguel Tellado, como el presidente provincial de A Coruña, Diego Calvo. Ambos han incidido en que 2026 tiene que ser "el año del cambio", aunque si el líder provincial coruñés apelaba a trabajar para ser alternativa para una sociedad "desganada" con Pedro Sánchez, el número dos del partido ha protagonizado el discurso más duro.

Con el "anticipo" de la "paliza" de Extremadura, ha instado al "socialismo mangante y podrido que desgobierna" España a que "se prepare" para el "viacrucis electoral y judicial" que le espera este año. "El sanchismo caerá", ha dicho, "golpe a golpe" en las urnas.

Y para envolver el mensaje, el PP ha vuelto a apostar por Galicia, la comunidad en la que Feijóo gobernó con mayoría absoluta, como ahora lo hace Rueda. De él Tellado ha destacado que cerró 2025 aprobando los presupuestos, algo que, ha dicho, "no es una heroicidad" sino "lo que debe ser".

"Y entraron en vigor esos nuevos presupuestos, con rebajas fiscales, con una hoja de ruta. Y así, año tras año, con Rueda y ya cuando estaba Feijóo. Eso es un gobierno serio, eso es el PP. Y eso es posible porque el PP aquí cuenta con una mayoría suficiente para hacerlo", ha argumentado.

A renglón seguido, ha agregado que a los ciudadanos les va "mucho mejor" cuando hay "mayorías holgadas" del PP que a otros donde se gobierna "desde la inestabilidad absoluta". "Galicia, como otras comunidades en las que gobernamos, son ejemplo. Esa mayoría holgada es la que hoy debemos cosechar y debemos construir para el conjunto de nuestro país", ha apelado.

Y el que fuera en su día secretario general del PP gallego también ha aprovechado para lanzar una pulla a la oposición gallega, ironizando con que "como diría Félix Bolaños, cada uno está en su sitio, cada oveja con su pareja".

"Mientras el PP en este gran encuentro para servir a los ciudadanos, el PSdeG se ha reunido para abordar sus escándalos de acoso machista, esos que taparon hasta que estallaron y ya no fueron capaces de tapar más; y el BNG, con la tiranía de turno, manifestándose contra la democracia en Venezuela", ha resumido.

BIENVENIDA DE LORENZO

Antes de intervenir Calvo y Tellado, el encargado de abrir la Interparlamentaria ha sido el presidente del PP en A Coruña, Miguel Lorenzo, quien ha dado la bienvenida a sus compañeros de filas. "Quiero agradecer a nuestro presidente y a su equipo haber elegido esta maravillosa ciudad para celebrar el encuentro porque hoy A Coruña está en el centro de la política nacional y en el de las políticas que va a desarrollar el PP para mejorar España", ha proclamado.

A renglón seguido, el dirigente municipal, quien fue diputado y senador en anteriores etapas políticas, ha destacado que la Interparlamentaria será "clave" para "compartir ideas, coordinar esfuerzos y para reforzar" un "gran proyecto político fundamental para España que en estos momentos solo tiene el PP".

Lorenzo ha reivindicado el "diálogo constructivo" y la "estabilidad", antes de proclamar que Galicia "es un ejemplo del buen gobierno del PP". "Reivindicamos el Gobierno de Manuel Fraga, fundador del PP, de Feijóo y de Alfonso Rueda. Gobiernos que sacaron adelante todos los años los presupuestos y que nos dieron estabilidad, algo que falta en el Gobierno central", ha resumido.

Finalmente, ha dado por hecho que el PP gobernará en España y también lo hará en A Coruña. "Me comprometo, y aquí está mi equipo para ayudarme, a que el próximo año, a partir de junio, os va a recibir como os merecéis el alcalde de A Coruña, del PP", ha garantizado, entre aplausos de los suyos, a los que ha agradecido desplazarse a la urbe herculina. "¡Habéis movido la economía de la ciudad!", ha aplaudido.

UN PASEO POR A CORUÑA

En paralelo a las mesas de debate de la mañana, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha aprovechado para dar un paseo por la ciudad, donde ha visitado el Mercado de Santa Lucía.

Mientras, en el Palacio de Exposiciones y Congresos coruñés, Elías Bendodo, pieza clave de la organización de la Interparlamentaria, recibía de manos de Calvo y Tellado una camiseta de Básquet Coruña, entre bromas sobre el mercado de 'fichajes'.

La cita que reúne a los representantes de PP en las distintas cámaras sigue esta tarde y será clausurada este domingo por Feijóo y Rueda.