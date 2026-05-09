El PP de Vigo busca un pleno extraordinario para exigir el cese de la concejala imputada en el caso Saltamontes

Archivo - La presidenta del PP de Vigo, Luisa Sánchez, durante un encuentro sectorial con agentes económicos de la ciudad. - PP - Archivo

VIGO, 9 May. (EUROPA PRESS) -

El PP de Vigo ha activado la convocatoria de un pleno municipal extraordinario para exigir a Abel Caballero la destitución de la concejala Patricia Rodríguez Calviño, imputada por homicidio imprudente debido al accidente mortal que tuvo lugar en las fiestas de Matamá en agosto de 2024.

Una vez expirado el plazo otorgado por el PP al regidor socialista para cesar a la edila de Seguridad, Fiestas, Contratación y Gestión Pública, la portavoz del grupo municipal, Luisa Sánchez, ha trasladado al BNG, tercera fuerza política en la corporación local, una propuesta de moción para sumar las siete firmas necesarias para convocar la sesión.

De esta forma, los cinco concejales populares necesitan a los tres nacionalistas para hacerlo, una propuesta que Sánchez "espera" que apoyen, según recoge un comunicado oficial. La líder del PP vigués considera estos hechos "de enorme gravedad" y ha situado a la edila en una "posición insostenible" como representante pública. Cree que mantenerla en el cargo "no hace más que agravar la imagen del Ayuntamiento".

Igualmente, la portavoz popular ha reprochado al regidor socialista que "siga sin hablar" del accidente del Saltamontes, que --según el PP-- "debió ser precintado" por el Gobierno local al carecer de licencia. "Tener a un alcalde que no da explicaciones solo aumenta la sensación de impunidad política que perciben muchos vigueses", ha censurado.