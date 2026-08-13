El PP de Vigo critica que el Ayuntamiento opte por "sobrecargar" a los bomberos con guardas ante la "falta de personal"

Sánchez en una visita al parque de bomberos. - PP DE VIGO

VIGO 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del PP de Vigo, Luisa Sánchez, ha lamentado que el gobierno local "opte otro año más por sobrecargar con guardias extraordinarias a los bomberos" para intentar hacer frente al "grave problema de la falta de personal" que existe en el servicio.

La líder de la oposición ha informado de que el gobierno local aprobó el pasado viernes la prórroga del programa para la realización de servicios extraordinarios en exceso de jornada por el personal del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (Speis). "Es un eufemismo para decir que así podrán hacer más guardias que las legalmente fijadas", ha precisado.

"Como no hay bomberos suficientes, los que hay pueden hacer más horas de las permitidas. Y luego, cuando ocurren desgracias, nos llevamos las manos a la cabeza. No es que pueda ocurrir algo grave, es que ya ha pasado", ha recordado Sánchez en un comunicado.

Ella ha lamentado que el gobierno local utilice otra de sus "tretas" para hacer frente a la escasez de efectivos en los Bomberos de Vigo. "Este mes de agosto se cumple un año de la artimaña con la que Abel Caballero decidió suprimir el ratio mínimo de 20 bomberos por turno. Porque es que así es como funciona el gobierno local: como no hay gente para cumplir con el mínimo de efectivos, pues decide quitar ese mínimo y problema resuelto", ha reprochado, a la par que ha insistido en que "es evidente que así no se solucionan las cosas".

"La decisión de ampliar las jornadas de los bomberos para compensar las vacantes en la plantilla no es nueva, ya que se aplica desde hace nueve años también en la Policía Local tras ser prorrogada de nuevo el pasado diciembre. Los policías llevan nueve años de horas extra para tratar de compensar un problema ya endémico del que no se libra ninguno de los departamentos municipales, pero que resulta más evidente en el caso de los servicios de emergencias", ha subrayado.

"El gobierno local tomó la decisión de acallarles en vez de solucionar el problema. Estas semanas están incorporándose 23 efectivos al cuerpo de bomberos, pero todavía existen más de 30 vacantes sin cubrir, buena parte de ellas correspondientes a las ofertas públicas de empleo pendientes de convocar, algunas de hace seis años", ha indicado Luisa Sánchez.