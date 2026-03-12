El PP de Vigo pide a Caballero que aclare si se mantendrá el "veto" a las atracciones en las fiestas de Vigo

Luisa Sánchez en una fiesta de la ciudad. - PP DE VIGO

VIGO 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del PP de Vigo, Luisa Sánchez, ha reclamado al alcalde, Abel Caballero, que aclare "de forma inmediata" si las fiestas de este verano en los barrios y parroquias de la ciudad se van a poder celebrar con "normalidad" o se mantendrá el "veto" a las atracciones.

En un comunicado, Sánchez ha criticado que ese "veto" pone en "riesgo" las celebraciones, ya que implica que las comisiones "dejen de ingresar un dinero que supone el 80% de su presupuesto".

"El señor Caballero ha arrancado ya su particular temporada de fiestas de verano en Vigo anunciando los conciertos de Castrelos, mientras sigue sin resolver la incertidumbre en torno a las fiestas populares que se celebran en los barrios. ¿Habrá este año atracciones en la fiestas? ¿Recibirá la comisión de las fiestas de Coia la subvención comprometida pero no pagada por Caballero?", ha indicado la líder del PP local.

Por ello, ante las "dudas" expresadas en las últimas horas por parte de una comisión de fiestas, Sánchez ha recordado que, sin esos ingresos, para las comisiones es "prácticamente imposible" organizar unas fiestas tal y como se venía haciendo hasta ahora.

"Máxime si el señor Caballero no compensa esta merma de ingresos, tal y como se lo solicitaron el verano por carta la inmensa mayoría de las comisiones y como él se comprometió públicamente, al menos con Coia. Y todavía no ha cumplido", ha insistido la también portavoz municipal del grupo popular.

"Las atracciones de feria y las comisiones de fiestas no tienen por qué pagar la mala gestión del Ayuntamiento y los problemas judiciales que ahora tiene, derivados del fatídico accidente del saltamontes", ha criticado la dirigente popular, que ha apuntado que hay numerosos autónomos que dependen de esta decisión y cuyo trabajo está en el aire.