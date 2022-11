El PP de Vigo presenta 27 enmiendas a los Presupuestos Generales del Estado al considerarlos una "burla" para la ciudad

VIGO, 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del PP de Vigo, Marta Fernández-Tapias, ha informado este viernes de que su partido ha registrado una batería de 27 enmiendas al proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) al considerarlo una "burla" para la ciudad.

Tal como ha indicado Fernández-Tapias, que ha estado acompañada de los diputados en el Congreso Ana Pastor, Diego Gago o Javier Bas, estas reclamaciones pretenden corregir los PGE y en su mayoría van dirigidas al Ministerio de Transportes para "subsanar" en 101 millones de euros el "agravio del Gobierno a la ciudad".

Según la candidata 'popular' a la Alcaldía, de los 331 millones de euros que solicitó el PP de Pontevedra, más de 101 millones corresponden a la urbe olívica. Para ella, las cuentas presentadas por el Ejecutivo evidencian el "nulo compromiso de Pedro Sánchez con Vigo". En este sentido, ha lamentado que los socialistas vigueses "aplaudan con total impunidad y desvergüenza este menosprecio de sus colegas de Madrid".

Con las enmiendas presentadas por el PP, Fernández-Tapias confía en que se corrija "un ejercicio contable de mínimos con olvidos significativos", en alusión a la Biblioteca del Estado, a la reforma de la avenida de Madrid, al soterramiento de la VG-20 o a la mejora de los accesos al Instituto Ferial de Vigo (Ifevi).

"Nos queda claro que para el PSOE los vigueses no existimos y que cuando se acuerdan de nosotros es para decirnos que no", ha añadido la también delegada de la Xunta en Vigo, para añadir que el Gobierno dijo "no a la alta tensión (en Stellantis), no al Perte de la automoción o no a la sede del Instituto Español de Oceanografía".

"Vamos a tener que esperar a que Alberto Núñez Feijóo llegue a la Moncloa para ver cómo se hacen realidad todos estos proyectos, que son esenciales para Vigo", ha asegurado.

DEMANDAS

Entre las demandas, el PP de Vigo ha solicitado que se incluya en los presupuestos una partida de 3 millones de euros para la salida sur ferroviaria de Vigo, así como 1 millón para la apertura de una salida de la AP-9 en Torres de Padín, en el límite entre Vigo y Redondela.

También ha solicitado otro millón de euros para las mejoras en los accesos al Ifevi, además de la misma cantidad para el soterramiento de la VG-20 a su paso por Navia y 3,2 millones para la avenida de Madrid.

En cuando a la subestación eléctrica para el polígono de Balaídos, el PP solicita 1,5 millones en los PGE, además de 5 millones para la recuperación del frente litoral de la playa de Samil o 2 millones para la Biblioteca Pública del Estado, entre otras muchas enmiendas.