El PPdeG acepta la comparecencia de urgencia de Feijóo en la Cámara por la crisis del transporte y del sector primario

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 22 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, comparece este martes en el pleno del Parlamento, una comparecencia urgente que ha solicitado el Grupo del BNG, a la que se ha sumado el PSdeG, y que tiene que ver con la crisis por el paro del transporte y la situación de gravedad del sector primario.

Como dijo el jefe del Legislativo autonómico, se trata de un "hecho histórico", ya que él mismo --el diputado más veterano de la Cámara-- no recuerda ningún cambio en el orden del día para que comparezca el presidente autonómico a petición de la oposición.

El portavoz del Grupo Popular, Pedro Puy, se ha mostrado "de acuerdo" con que la situación "se ha deteriorado" desde la celebración de la junta de portavoces, en la que se ordena el pleno, por lo que entendió "razonable" que se lleve a cabo la comparecencia del presidente de la Xunta, que fue aceptada.

Previamente, la viceportavoz del BNG, Olalla Rodil, alertó de que la situación era "lo suficientemente grave" como para que acudiese el presidente de la Xunta a explicar la situación de crisis y convino que era una buena ocasión aprovechando la presencia de Feijóo en el hemiciclo. "Además tenemos la suerte de que hoy está aquí", ha subrayado, en alusión a la campaña interna que viene de protagonizar para liderar el PP.

Por su parte, el portavoz parlamentario del PSdeG, Luis Álvarez, se adhirió a la propuesta del BNG, tras lo que el PPdeG sostuvo que la situación de "emergencia" justificaba la comparecencia.

Pedro Puy, no obstante, indicó que esta intervención del presidente sustituía la sesión de control de este miércoles, con dos preguntas de la oposición sobre estas mismas cuestiones. Al respecto, Olalla Rodil indicó que esto podía ser "un acuerdo de los grupos", pero recordó que no hay una suspensión automática, pero no hubo mayores reclamaciones al respecto.

El presidente de la Cámara confirmó que se cancelaba la sesión de control al presidente de la Xunta habitual de los miércoles y calificó de "hecho histórico" la aceptación de la comparecencia. Además, esta comparecencia sustituye la del conselleiro de Medio Rural, José González, sobre este mismo tema para el mediodía de este martes.

Feijóo también suprime la agenda que tenía prevista para la mañana de este martes, como su presencia en la toma de posesión del rector de la Universidade de Santiago de Compostela (USC), Antonio López.