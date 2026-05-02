El PPdeG acusa a BNG y PSdeG de "adoctrinar" desde un debate entre miembros de NNGG sobre ideas políticas en escuelas

La secretaria general del PPdeG, Paula Prado, en la apertura del I Torneo de Debate de la Fundación Alfredo Brañas, en Santiago de Compostela, a 2 de mayo de 2026. - EUROPA PRESS

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 2 May. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PPdeG, Paula Prado, ha acusado a la oposición gallega de emplear la política para "adoctrinar en una dirección" y también de "incitar al odio" en el contexto de la moción de censura que el PP ejecutará en Lugo con el voto de una edila tránsfuga del PSOE, que gobierna en bipartito junto al BNG.

Así se ha pronunciado en el arranque del I Torneo de Debate que organiza la Fundación Alfredo Brañas (vinculada al PPdeG) en Santiago y que versará sobre si es deseable que se transmitan ideas políticas en la educación pública. En él participan, en su mayoría, miembros de Novas Xeracións (NNXX).

Este es un tema que, a juicio de Prado, está "muy de actualidad porque la izquierda emplea constantemente la política para adoctrinar". "Lo vemos todos los días", ha afeado. En este sentido, ha recordado que los populares denunciaron materiales de CIG Ensino que, en sus palabras, "intentan adoctrinar [a los jóvenes] en una única idea política".

"No les da la libertad de elegir entre una [idea] y otra explicándoles todas. No, ellos adoctrinan para que vayan solo en una dirección", ha censurado. Precisamente, el Gobierno gallego (integrado por el PPdeG) impulsó en junio de 2025 una medida con la que han implatado en las aulas gallegas la "neutralidad ideológica".

La número dos del PPdeG ha acusado al BNG y al PSdeG de estar "instalados en entorpecer haciendo ruido". En esta línea, les ha acusado de "incitar al odio, la descalificación y la manipulación" en el marco de la moción de censura de Lugo y a la que se ha referido como "moción de impulso".

"No son capaces de defender su gestión al frente del gobierno de Lugo porque no hay nada que defender", ha criticado Prado, que ha rechazado las "agresiones" que ocurrieron en el último pleno antes de la moción, que se celebrará la próxima semana y dará la alcaldía a Elena Candia.

Así, ha aprovechado estas críticas para lanzar un mensaje a los jóvenes presentes en el evento: "Nosotros queremos que el futuro de la política lo construyáis vosotros, con argumentos, con seriedad, con rigurosidad y defendiendo las políticas que van a mejorar la vida de los ciudadanos".

"OTRA FORMA DE DEBATIR"

Prado ha celebrado esta jornada "de aprendizaje, de escucha y de poner en común diferentes opiniones" y que, a su modo de ver, "demuestra que el PP tiene un equipo que no es pasado, que también es presente". "Siempre decimos que sois la voz del futuro, pero en realidad sois la del presente", ha apreciado.

También ha agradecido a la Fundación y, en particular, a su presidente, el diputado nacional Juan Bayón, que promueva con esta formación "otra forma de debatir y de confrontar ideas y un debate sosegado y sereno, pero centrado en las cosas que importan" y que, por tanto, esté fuera de la "descalificación personal".