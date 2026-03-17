El PPdeG apela al BNG a "recuperar la cordura" y "acordar" la propuesta para el adjunto a la Valedora do Pobo

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SANTIAGO DE COMPOSTELA, 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

El portavoz parlamentario del BNG, Alberto Pazos, ha apelado al BNG a "recuperar la cordura" y "acordar" la propuesta para la persona que ocupará la vicevaleduría do Pobo tras rechazar la semana pasada la candidatura del profesor de Derecho Administrativo Fernando de Abel Vilela, a quien los nacionalistas proponían para esta responsabilidad.

Preguntado al respecto en la rueda de prensa posterior a la reunión de la Xunta de Portavoces del Parlamento de Galicia, Alberto Pazos ha asegurado que su formación va a "mantener la mano tendida" e "intentar convencer al Bloque de que debe reflexionar".

"Si uno persiste en sus propuestas, lo normal es que se encuentre exactamente con el mismo resultado que obtuvo hasta el momento", ha dicho para llamar a "hacer exactamente lo mismo" que se hizo con la valedora, María Dolores Fernández Galiño, y que, según ha argumentado, pasa por, "hacer una propuesta", "negociar esa propuesta y "acordarla". "Y una vez que se producían todos esos pasos, registrar esa propuesta a sabiendas de que esta contaba con el respaldo suficiente para salir adelante", ha incidido.

Pazos ha sostenido que esto "fue lo que se hizo" en el Parlamento de Galicia a lo largo de los últimos 40 años y ha advertido de que "las innovaciones no dan buenos resultado".

EL BNG MANTIENE SU PROPUESTA

También preguntada al respecto en la rueda de prensa posterior a la Xunta de Portavoces, la viceportavoz parlamentaria del BNG, Olalla Rodil, ha insistido en que el Bloque "sigue defendiendo su propuesta", "ajustada a lo que marca la legislación" frente a las "mentiras que se vertieron en la Comisión de Peticiones la pasada semana por parte del PP".

Todo ello después de que en este órgano parlamentario el PP votase en contra la la propuesta del BNG después de que la secretaria xeral del PPdeG, Paula Prado, acusase a los nacionalistas de tratar de "dar la vuelta a la tortilla" e "imponer" a un candidato sin "consensuarlo" antes y sin que se ajuste al "perfil institucional" que, a su juicio, exige el cargo.

Frente a ello, Rodil ha defendido que se trata de una persona con una "trayectoria impecable" que puede contribuir y mucho al desarrollo y trabajo que debe hacer la Valedora do Pobo en defensa de los derechos de la ciudadanía gallega frente a los abusos que pueden cometer las administraciones públicas.