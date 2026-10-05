El PPdeG aplaza su congreso de noviembre y Rueda fija "sacar a Sánchez del Gobierno" como "prioridad máxima"

Junta Directiva del PPdeG. - PPDEG

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

El PP gallego ya no celebrará el fin de semana de 21 y 22 de noviembre el primer congreso ordinario de la 'era Rueda'. El propio líder del partido y presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, lo ha certificado antes de decretar que la "máxima prioridad" es "sacar del Gobierno de una vez" al socialista Pedro Sánchez y "cambiar el futuro de España" contribuyendo a que Alberto Núñez Feijóo entre en La Moncloa.

Lo ha anunciado ante la Junta Directiva --máximo órgano del partido entre congresos--, que inicialmente estaba citada para la tarde de este lunes para convocar el cónclave autonómico y en la que estuvo toda la plana mayor del partido (los cuatro presidentes provinciales y representantes del PPdeG en las Cortes, entre ellos).

"Organizarse" y "fortalecer el partido para lo que venga", ha dicho Rueda, es "muy importante", y se hará (en una fecha sin determinar) cuando pasen las próximas elecciones generales, pero la "prioridad" ahora es centrarse en trabajar por la victoria de Feijóo y que el PPdeG sea "motor" del cambio en España.

"Hoy teníamos previsto aprobar el calendario y las ponencias. El congreso es muy importante. Iba a ser una pequeña fiesta política. Pero lo aplazamos sin ningún problema y ponemos una marcha más en el momento en el que es más necesario ponerla. ¡Ya les gustaría a PSOE y BNG que estuvieramos entretenidos en el congreso a una semana de las generales!", ha sentenciado, antes de fijar un "reto": "Marcar el camino desde Galicia a la España que viene".

Con este fin, ha llamado a "hacer lo que siempre hace" el PPdeG, incluso "cuando no hay elecciones". "Pero cuando hay elecciones muchísimo más, que es ir puerta a puerta, ciudad a ciudad, ayuntamiento a ayuntamiento, y parroquia a parroquia diciendo que necesitamos hacer una España mejor. Porque son las generales y lo haremos con las autonómicas", ha esgrimido.

"Feijóo lo merece y Galicia lo merece. Siempre hemos estado a la altura y no vamos a fallar", ha proclamado, tras la intervención de su secretaria general, Paula Prado, que ha incidido en la misma idea, la importancia de que el PP gallego trabaje, "desde la unión que le caracteriza" para promover "el cambio" político en el país.

Rueda ha confesado que, aunque está convencido de que Sánchez solo piensa "en su interés personal", se abre "una ventana de oportunidad", y ha admitido que toca estar "ilusionados" y "motivados". Pero también ha apelado a no "confiarse". "Sabemos lo que pasa con la confianza y van a intentarlo todo", ha advertido.

SUPERAR LOS MEJORES RESULTADOS

Rueda ha remarcado que hay "muchas expectativas depositadas en el resultado de Galicia" y ha insistido en que la comunidad "no puede fallar". De hecho, ha ido un paso más en el capítulo de deberes y ha instado a los suyos a trabajar por superar los mejores resultados obtenidos hasta ahora.

"Quiero que lo conseguido hasta hoy sea el suelo sobre el que seguir creciendo. Es un reto difícil, pero creo que lo podemos conseguir. ¡Vamos a por todo!", ha aseverado.

MODELO GALLEGO

Y también se ha mostrado muy crítico con Sánchez. De hecho, en la línea de lo manifestado tras la reunión del Consello de la Xunta, ha incidido en que solo da este paso "por interés personal", con el trasfondo de los casos judiciales que le afectan a él y a su familia.

Enfrente, ha reivindicado el modelo gallego de la "estabilidad", y ha reiterado que Galicia volverá a tener presupuestos autonómicos "en tiempo en forma" --serán aprobados la próxima semana para poder entrar en plazo en la Cámara--.

También ha aludido a la vivienda, que marcará la campaña, para reivindicar que la Xunta ha hecho "cien veces más" y remitirse al balance que ha visto luz verde este mismo lunes. Enfrente, ha sugerido que Sánchez "toma a la gente por tonta" con los decretos y ha calificado de "vergüenza" su forma de actuar.

"GALICIA ESTARÁ A LA ALTURA"

Antes, Prado ha garantizado que el PPdeG estará "a la altura" y trabajará "desde la unión" por el cambio. "Basta ya de dar normalidad a lo que no es normal. España merece y necesita un cambio", ha proclamado la número 'dos' del PPdeG, y la que ha dirigido las sucesivas campañas desde un puesto orgánico clave en la formación.

En esta coyuntura, ha recalcado varias veces que el PP gallego trabajará con un partido "unido" bajo el liderazgo de Rueda, de quien ha afirmado que "representa la moderación y trabaja absolutamente alejado de los intereses partidistas".