El PPdeG arremete contra la oposición y le pide volver al camino de "la unidad, responsabilidad y lealtad"

Tellado elogia la labor de la Xunta y advierte a sus rivales políticos que ahora "importa salvar vidas y lo de menos son los votos y las siglas"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 2 Abr. (EUROPA PRESS) -

El secretario xeral del PPdeG, Miguel Tellado, ha arremetido contra la actitud de la oposición gallega en las últimas jornadas, en el marco de la crisis sanitaria del coronavirus, y la ha instado a volver al camino de "la unidad, responsabilidad y la lealtad institucional".

En una rueda de prensa telemática, el dirigente popular ha arrancado su intervención dando las gracias por su labor a colectivos como el de periodistas y profesionales sanitarios, además de otros trabajadores que se encargan de las denominadas actividades esenciales; al tiempo que ha traslado su pésame a los familiares de víctimas mortales a causa del COVID-19, consciente de que "no hay consuelo posible".

A renglón seguido, ha asegurado que "lamenta" tener que comparecer ante los medios y ha criticado con dureza a la oposición tras remarcar que su rueda de prensa de este jueves solo quiere incidir en un mensaje: pedir al resto de partidos de Galicia que actúen con "unidad, responsabilidad y lealtad institucional".

Tellado ha incidido en su petición antes de subrayar que el "objetivo de todos y seguro que también de los partidos" es "salvar el mayor número de vidas y no estar en la confrontación". Por ello, ha apuntado que "no es correcto ni aceptable" que quienes "confrontan" sean "los que confortan y apoyan al Gobierno de España".

Así, ha agregado que no es "aceptable" que "los mismos socialistas que dicen no criticar al Gobierno de Sánchez echen en cara a los gobiernos autonómicos las cifras de fallecidos"; que "las mareas de podemos que dicen que la sanidad está colapsada afirmen que no son necesarios los hospitales de refuerzo" o que el BNG "pida a la Xunta usar conjuntamente la sanidad pública y privada, y después critique a la Xunta por utilizar los recursos de la privada".

ELOGIOS A LA LABOR DE LA XUNTA

Frente a las críticas de la oposición, ha defendido la labor de la Xunta y ha esgrimido que hay "más camas" que cuando Alberto Núñez Feijóo empezó a gobernar en 2009, igual que "más presupuesto" para la sanidad pública y "más personal". También ha subrayado que el plan de residencias que se demanda "está en vigor desde hace muchos días y, sobre los hospitales de campaña, ha manifestado su deseo de que "ojalá" no sean necesarios y ha elogiado la "prevención" al activarlos.

Ha destacado que el Ejecutivo autonómico dispone de un plan de emergencias con cuatro fases que se está cumpliendo "escrupulosamente". "Se trabaja con la planificación debida y la Xunta está acertando en sus respuestas, mientras trata de trabajar de la mano del Gobierno central en un escenario complejo", ha añadido.

Sin escatimar elogios, Tellado ha ensalzado la labor del Gobierno de Galicia, con Feijóo a la cabez, y lo ha erigido en "ejemplo de lo que se le debe pedir a una administración pública en situación de emergencia: anticipación, agilidad, transparencia y lealtad".

"Anticipación al declarar la emergencia sanitaria cuando había pocos casos y aún sin víctimas mortales, así se ha evitado el colapso en los hospitales hasta ahora; y anticipación al conseguir material; agilidad al poner medidas sanitarias, sociales y económicas sobre la mesa antes que nadie; transparencia al comparecer ante los medios y con una oposición que recibe información de forma constante; y lealtad hacia el Gobierno central sin perder firmeza en nuestras reivindicaciones", ha resumido.

¿ESTÁ ROTO EL CONSENSO QUE PERMITIÓ SUSPENDER LAS ELECCIONES?

Así las cosas, Tellado ha defendido que "el único objetivo" del PPdeG, con toda su "humildad, honestidad y convicción" es "pedir que se respete el trabajo de la gente que sale de su casa a salvar vidas". "Todos, y seguro que yo el primero, tuvimos la tentación de decir lo que pensamos, pero en este partido nos callamos por responsabilidad y respeto", ha dicho, antes de reprobar al Ejecutivo central por diversas cuestiones.

"Nos callamos cuando el Gobierno de España no hizo nada durante semanas, dijo que garantizaba el abastecimiento material pero no lo hizo, apenas llegó a la desinfección de residencias, cuando se compraron test defectuosos o mientras los socios discuten e improvisan decretos de madrugada. Nos callamos por respeto, pero no podemos permitir la actitud que empieza a tener la oposición gallega", ha avisado.

Al tiempo, ha insistido en pedir al resto de partidos trabajar con "unidad, responsabilidad y lealtad". "Tan unidos como la sociedad a la que queremos representar", ha concretado, antes de defender que "no es tarde" para que la oposición "vuelva al camino de la lealtad", que sea consciente de que "ahora toca parar la pandemia y después hablar de quién lo hizo mejor".

Ha recordado que las elecciones "se suspendieron" y que "su actitud no es la correcta", porque "lo importante ahora es salvar vidas, y lo de menos son los votos y las siglas". "No es tarde para que la oposición se coloque a la altura de la respuesta ejemplar de la mayoría de la sociedad gallega", ha apostillado.

Finalmente, tras instar a sus rivales políticos a "salir de su cómoda actitud de comentaristas" y realzar la labor del Ejecutivo autonómico, ha asegurado --preguntado al respecto-- que "ojalá que no" se haya roto definitivamente el clima de consenso que permitió dar pasos como suspender las elecciones autonómicas del 5 de abril. "Esperamos que se pueda retomar desde una posición de lealtad", ha zanjado.