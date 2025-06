El PPdeG asegura que Sánchez está "rodeado de corrupción" y pide elecciones

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 13 Jun. (EUROPA PRESS) -

El portavoz parlamentario del PPdeG, Alberto Pazos, ha asegurado que "se mire por donde se mire" el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "está rodeado de corrupción" y exige la convocatoria de elecciones.

El dirigente popular se ha pronunciado de este modo en una rueda de prensa ofrecida en el Parlamento de Galicia, en la que se ha referido al informe de la UCO que derivó en la dimisión del secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán para preguntarse "qué más tiene que pasar" o que "más acciones corruptas" se deben conocer para que "Sánchez dimita y convoque elecciones".

El dirigente del Partido Popular de Galicia ha considerado que "no basta con pedir perdón, con la dimisión --de Santos Cerdán-- y con realización de una auditoría interna" porque "el escándalo afecta directamente al Gobierno de España", "a los colaboradores y ministros más próximos a Pedro Sánchez", que es "de dónde salieron las mordidas para llenar los bolsillos de Ábalos, de Koldo y de Cerdán".

Pazos ha puesto en cuestión que el presidente del Gobierno "no se enterase de nada" o que "trate de hacer creer" eso. "Resulta increíble que Pedro Sánchez no esté al tanto de lo que hacían sus dos secretarios de Organización ahora imputados por el Tribunal Supremo" o que "no sepa nada de adjudicaciones millonarias que se hacían desde su gobierno a empresas que dejaban suculentas mordidas", ha indicado.

Tras referirse a las investigaciones judiciales que afectan a la mujer y al hermano del presidente, Pazos ha dicho que "Pedro Sánchez está rodeado de corrupción se mire por dónde se mire" por lo que "debe dimitir" para que los españoles puedan decidir sobre su futuro y el futuro del Partido Socialista.

Además, se ha referido a los socios de gobierno para asegurar que "cada día que pasa su complicidad con la corrupción aumenta de manera exponencial" y ha criticado a Pontón, de la que ha asegurado que "primero dijo que todo lo que sufre Sánchez es consecuencia de un lawfare para, después, abogar por la tolerancia cero".