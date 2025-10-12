El PPdeG aspira a "consolidar" sus mayorías en las municipales para que las alcaldías no sean "pactos entre perdedores"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 12 Oct. (EUROPA PRESS) -

El PPdeG aspira a "consolidar" sus mayorías en forma de "gobiernos fuertes y estables" en las elecciones municipales de 2027 ya que "es la única forma" de que los "pactos de perdedores del PSdeG y del BNG no sigan trayendo espectáculos e inestabilidad" a los ayuntamientos gallegos.

Así lo ha señalado la secretaria xeral del PPdeG, Paula Prado, tras reunirse en la sede autonómica con el Comité de Cidades de su partido, un órgano que está coordinado por el alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela.

Los populares, han puesto a Ferrol como "ejemplo de lo que hay que hacer" y el "modelo" que quieren extender al resto de las ciudades de Galicia. La contraposición, ha asegurado Paula Prado, está en los "pactos de perdedores" de un PSdeG y de un BNG que, en el caso de los socialistas, "ya no saben que decir para tapar" al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y "su corrupción" y el BNG "se da cuenta ahora" de que con sus "minorías absolutas no van a ninguna parte".

"Con una representación de 6 de 25 o de 5 de 21 concejales creen que tienen una autoridad moral de hablar en nombre de una minoría que las urnas no le dieron", ha afirmado Paula Prado.

Por su parte, Rey Varela ha afirmado que la meta de los populares gallegos es que los próximos gobiernos municipales "respondan solo a la decisión expresada por los gallegos en las urnas".