El PPdeG condena la vandalización de varias de sus sedes y acusa a la oposición de "cruzar líneas rojas"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Partido Popular de Galicia ha condenado la vandalización de varias de sus sedes locales y provinciales y ha acusado a la oposición de "cruzar líneas rojas" tras aparecer carteles en los que se puede leer 'PP Partido Pirómano, 17 anos queimando Galiza'.

En las imágenes, además, se observan imágenes del presidente de la Xunta, Alfonso Rueda; el expresidente, Alberto Núñez Feijóo; la secretaria xeral del PPdeG, Paula Prado, y la presidenta de las Novas Xeracións, Nicole Grueira.

En un comunicado, el PPdeG ha informado de que las sedes vandalizadas fueron, al menos, las de Ourense y Lugo, donde comparten espacio la ciudad y la provincia; así como las de Santiago de Compostela, Gondomar o Sada. En algunos casos, conforme ha indicado, los hechos ya fueron puestos en conocimiento de la Policía.

"Esta forma de actuar no representa a Galicia. Esto es romper con el respeto, la dignidad y la educación", han señalado los populares, que han considerado que "el vandalismo no puede disfrazarse de activismo".

Mientras que en un comunicado los populares gallegos lamentan la "estrategia del independentismo gallego basada en la conflictividad social" esté provocando este tipo de consecuencias y han pedido a la oposición que condene firmemente estos hechos; en unas declaraciones difundidas a los medios, la secretaria xeral del PPdeG, Paula Prado, vincula la acción con Galiza Nova.

"No es la forma de hacer política en democracia, no es un buen mensaje para la gente joven que se quiere dedicar a la política", ha señalado Paula Prado, que hace referencia al BNG al criticar que "utilice" a sus jóvenes, a la "organización Galiza Nova" para esta acción.

En este sentido, el PPdeG subraya que "Galicia es una tierra tranquila, de sentidiño y que su fortaleza está precisamente en la estbailidad, la responsabilidad y la propuesta, no este tipo" de prácticas.

Además, ha recordado que llevan denunciando en los últimos meses el incremento de las pintadas y cartelería en espacios públicos, como "si estos fuesen de su propiedad", "especialmente protagonizadas por Galiza Nova y visibles en numerosas calles de pueblos y ciudades gallegas".

Así, instan a los responsables de estos hechos a que "hagan esto en los edificios de su propiedad y no en las sedes de otros partidos o en los espacios públicos".

INICIATIVA EN EL PARLAMENTO GALEGO

Los populares gallegos recuerdan que llevaron el pasado mes de septiembre al Parlamento de Galicia una proposición no de ley para "rechazar actitudes que buscan la apropiación de los espacios públicos mediante pintadas o empapelados con símbolos y consignas de contenido ideológico y partidista que representan actos vandálicos". Unos actos que, argumentan, distan mucho de una "sociedad plural, libre, abierta, democrática y tolerante".

En este sentido, y tal y como ha señalado también la secretaria xeral del PPdeG, Paula Prado, en declaraciones difundidas a los medios, han instado a todas las fuerzas políticas a "no incurrir en este tipo de comportamientos y condenarlos públicamente cuando se produzcan", ya que, conformen apuntan, estos hechos no constituyen una forma legítima de expresión política, sino actos que vulneran la legalidad y el respecto por la convivencia ciudadana".

"Estas actitudes proyectan un mensaje negativo a la sociedad y especialmente a la juventud, a la que se debe educar en la participación política libre, respetuosa y constructiva, alejada de la imposición y del pensamiento único y siempre dentro del marco democrático y legal", han apuntado.

PP DE SANTIAGO

Además, en otro comunicado remitido a los medios, el PP de Santiago ha sostenido que "no se trata de un hecho aislado", ya que el pasado 25 de noviembre la sede popular ya sufrió una vandalización y un escrache, en el transcurso del cual varios compañeros de la formación "fueron objeto de agresiones verbales".

"Estamos hablando de una escalada preocupante de señalamientos y ataques que no pueden normalizarse y ante los que la señora Goretti Sanmartín demostró ser una cobarde", ha trasladado.