El PPdeG critica el "contenido partidista" de la visita de Reyes Maroto a Galicia

Actualizado 05/08/2019 17:20:44 CET

Miguel Tellado en la rueda de prensa de este lunes. - PEDRO DAVILA-EUROPA PRESS

Tellado insta a la ministra a "resolver los problemas de los gallegos" y anuncia iniciativas para paliar el "efecto Sánchez"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 5 Ago. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PPdeG, Miguel Tellado, ha criticado este lunes el "contenido partidista" de la visita de la ministra de Industria, Comercio y Turismo en funciones, Reyes Maroto, a Galicia y le ha pedido que "se dedique a su área" y que "se preocupe de lo que le preocupa a los gallegos", en vez de "al PSOE".

Así lo ha señalado Tellado en una rueda de prensa tras el paseo que Reyes Maroto ha realizado por Santiago de Compostela acompañada del secretario xeral del PSdeG, Gonzalo Caballero, donde ha instado al presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, a "ser más claro" al pedir la abstención a Pablo Casado.

"Sorprende que Reyes Maroto le diga al PP lo que tiene que hacer. La ministra estaría mejor resolviendo los problemas de su área. Le recomendaría que se dedique a Industria, que apruebe el estatuto electrointensivo, que no mantenga el dieselgazo, que se preocupe de lo que nos preocupa a los gallegos y no al PSOE", ha critiado Tellado.

Según el secretario general de los populares gallegos, "si la ministra quiere ser útil", a su juicio lo que tiene que hacer es "aprovechar este agosto para anunciar soluciones a los problemas que el Gobierno de Pedro Sánchez ha creado en los últimos meses" en vez de "pasear".

"CONTENIDO PARTIDISTA"

Preguntado sobre por qué la ministra en funciones no se ha reunido con ningún miembro del Ejecutivo gallego, Tellado ha insistido en que "la visita tiene un contenido partidista y no institucional". "Lamento que visite Galicia no para resolver los problemas de los gallegos sino para hablar de los problemas del PSOE", ha indicado.

Miguel Tellado también ha aprovechado la rueda de prensa de este lunes para criticar a Gonzalo Caballero, sobre el cual ha insistido en que está "detrás" del "bloqueo" de los 700 millones que el Estado debe a Galicia.

"Solo así se puede explicar su actitud", ha asegurado, tras lamentar que los diputados socialistas se abstuviesen el pasado 10 de julio en la votación en el Parlamento de Galicia para solicitar al Estado la transferencia de dicha cantidad de dinero, mientras que tanto el PPdeG como el resto de la oposición votó a favor.

MEDIDAS DE LA XUNTA

Ante las señales de "cierta ralentización" de la economía española en la que, según el PPdeG, "tienen mucho que ver las actuaciones del Gobierno central", debido a la "parálisis del país, que no tiene Gobierno, ni presupuestos, ni rumbo", Tellado ha anunciado una serie de iniciativas que el PP pondrá en marcha en Galicia.

Así, después de asegurar que la Comunidad está "resistiendo mejor" esta situación "debido a la estabilidad política e institucional", ha explicado una serie de medidas que el PPdeG impulsará para paliar el "efecto Sánchez" y "revitalizar" la Industria, tanto el sector naval, como la automoción y la energía.

De esta manera, el PPdeG propondrá que en el primer periodo de sesiones del Parlamento se debata una iniciativa para solicitar que el Gobierno "dote de carga de trabajo" a Navantia en Ferrol, con la construcción de un buque logístico para la armada.

Para el sector de la automoción, el PPdeG pedirá impulsar la colaboración público y privada y que se incentiven los vehículos con bajas emisiones. Además, los populares reclamarán que no se restrinjan ningunas tecnologías, "especialmente el diésel", ya que, a su juicio, "crea desconfianza", por lo que solicitarán la sustitución de los automóviles de más de 10 años por otros de bajas emisiones, así como no incrementar la fiscalidad sobre el diésel.

Asimismo, el PP continuará pidiendo "de forma decidida" un marco energético "estable" que dé "certidumbre" a las industrias electrointensivas. También solicitará que se garantice la continuidad de la central térmica de As Pontes hasta 2045. "El Gobierno de España puede demostrar, si quiere, que no tiene intención de atacar a Galicia", ha sentenciado.