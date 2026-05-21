El PPdeG defiende que Feijóo impulse una moción de censura cuando sea "factible": "Pero si no suma, ¿para qué?"

La secretaria general del PPdeG, Paula Prado, en rueda de prensa. - ÍÑIGO ROLÁN/PPDEG

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 21 May. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PPdeG, Paula Prado, se ha mostrado partidaria este jueves que el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, impulse una moción de censura en España, previa a convocar elecciones generales, cuando sea "factible", pero ha advertido de que, para ello, es imprescindible que le den "las cuentas". "Si no suma, ¿para qué?", se ha preguntado.

Lo ha hecho en una rueda de prensa en la que ha aludido a la imputación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero y ha incidido en que "solo hay que leer el auto" judicial para "darse cuenta de que está pringado todo el Consejo de Ministros" que preside el socialista Pedro Sánchez.

En esta coyuntura, preguntada acerca de si debería Feijóo impulsar una moción de censura para intentar cambiar el Ejecutivo estatal, ha apuntado a los apoyos políticos de Sánchez y se ha preguntado: "Si no dan las cuentas, ¿para qué? Si no suma, ¿para qué?".

"Lo que tendrán que explicar los socios que ataron su futuro al de Pedro Sánchez es con qué cara le piden su voto a los ciudadanos para decir que ellos son diferentes al Gobierno de que formaron parte", ha reflexionado, antes de sugerir la posibilidad de que la coyuntura política cambie cuando trascienda "documentación" del auto.

"Cuando se conozca igual los socios de Gobierno siguen cambiando de opinión y, si llega ese momento, creo que el presidente Feijóo no estará cerrado (a impulsar la moción de censura) porque lo prioritario es efectivamente sacar a este gobierno corrupto de las instituciones de España. Y cuanto antes mejor", ha proclamado.

Por ello, ha esgrimido que, si es "factible" y "dan las cuentas" para impulsar una moción de censura "para convocar elecciones", en la línea de lo manifestado por Feijóo, el PP gallego considera que los españoles "merecen que se abran las urnas y decidir qué gobierno quiere que les represente".

PSOE "CORRUPTO" Y BNG "CÓMPLICE"

Prado ha reivindicado "el respeto por la democracia y por el servicio a la ciudadanía" frente a un PSOE "corrupto y en descomposición" y un BNG "cómplice" de un Gobierno de Sánchez que tiene como "referente moral" a José Luis Rodríguez Zapatero, imputado por presunto blanqueo de capitales, organización criminal y tráfico de influencias.

Tras recalcar el cumplimiento de medidas del programa electoral con el que Rueda concurrió a las elecciones autonómicas, "del que el 87% de las medidas están en cumplidas o en marcha", ha ironizado con el "balance" que podrían hacer los socialistas.

"¿De qué iba a hablar el PSOE? De la Ley de amnistía, del Parador de Teruel, de Ábalos, Koldo, la mujer de Pedro Sánchez o su hermano", ha ironizado, antes de apostillar que también podría hablar de Zapatero.

"Estamos ante el Gobierno más corrupto de la historia de España y el BNG también forma parte de esta historia. Asistimos a la degradación máxima del Estado de Derecho, la degradación máxima de un Estado", ha esgrimido y ha lamentado el papel del PSdeG y de Besteiro.

De hecho, ha aludido a la ausencia del líder de los socialistas gallegos, José Ramón Gómez Besteiro, en la sesión de control del Parlamento gallego de este miércoles y al audio remitido a los medios para manifestar su apoyo al expresidente.

"Optó por hacer un viaje en el AVE que hace parada en A Gudiña para vender como logro un servicio que su propio partido deterioró, mientras el líder de los socialistas de Vigo, Abel Caballero, criticaba que el AVE a Madrid pare en Santiago porque se pierde tiempo", ha esgrimido.

Ha citado también a la líder de los socialistas coruñeses, Inés Rey, que "exigió explicaciones por carta a su compañero de partido, el subdelegado del Gobierno, por los controles policiales del partido Deportivo-Andorra". "Estamos ante un PSOE cada vez más roto, fragmentado y muy 'guiadiños' por el señor Sánchez desde Madrid", ha puntualizado.

"EL BNG MIENTE: TIENE CONDENADOS"

Sobre los "cómplices del BNG", Prado ha afeado que la nacionalista Ana Pontón "trate de engañar a los gallegos y gallegas" cuando asegura que en las filas del BNG "no hay nadie condenado por corrupción".

"Es mentira", ha destacado Prado, recordando que el Tribunal Supremo "condenó a un año y medio de prisión y a tres de inhabilitación a la exalcaldesa de Melide, Socorro Cea, por certificar unas obras de la depuradora de aguas sabiendo que no se había iniciado"; o la condena por prevaricación de la exedila del BNG de Fene, Mariela Aguilar, por "impedir el debate de una moción de censura".

También mencionó que el BNG es "asiduo a llevar en sus listas a las elecciones europeas la Pernando Barrena, condenado por un delito de pertenencia a la banda armada ETA". Todo ello, antes de ironizar: "Cualquier día vemos cómo llevan a Moncho Reboiras a título póstumo".

CANDIDATOS

En su rueda de prensa, Prado ha sido preguntada, una vez más, acerca de si descarta que conselleiros de Rueda dejen el Ejecutivo autonómico para ser candidatos o candidatas en las urbes, se ha remitido a su respuesta de la pasada semana, cuando afirmó que tenían más opciones los que eran presidentes locales confirmados por congreso.

Lo trasladó en un escenario en el que la principal incógnita del partido está en Ourense. Más allá, Prado ha agregado que puestos a "especular" el PP es un partido "muy grande" que tiene una amplia "cantera" que integran conselleiros, eurodiputados, diputados nacionales, senadores, y diputados autonómicos, entre otros.

"Hay un abanico muy amplio para especular y todos y cada uno de los miembros del PP están en condiciones de dar un paso adelante para cualquier puesto para el que estén preparados, lógicamente", ha zanjado.