El PPdeG denuncia que Sánchez "lleva más de 1.000 días sin aprobar Presupuestos" y afea la "parálisis" de su Gobierno

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Partido Popular de Galicia ha afeado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "lleva más de 1.000 días sin aprobar Presupuestos" y ha denunciado que esto provoca que España "no pueda afrontar las necesidades de sus servicios públicos, afectando también gravemente a los ayuntamientos gallegos".

Así lo ha señalado este sábado la secretaria xeral del PPdeG, Paula Prado, en declaraciones a los medios en Monterrei, donde se ha referido a la "parálisis" del Gobierno central, en contraposición a la "eficacia" del Gobierno gallego.

"Supongo que Sánchez está más ocupado y preocupado por la supuesta contabilidad B de su partido y por esos sobres con dinero con el logo del PSOE", ha aseverado Prado, quien también ha aprovechado para interpelar al secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, para que "pida explicaciones a su partido", así como a la portavoz del BNG, Ana Pontón, para que "pida explicaciones a sus socios".

La número dos de los populares gallegos ha hecho estas declaraciones a su llegada al Festival Monterrei Reverdece, IV Fiesta de la Vendimia, una "magnífica" celebración que ha ensalzado como "ejemplo del dinamismo del rural gallego y de la recuperación que están experimentando los ayuntamientos afectados por los incendios de este verano".

En este contexto, ha destacado la "respuesta extraordinaria" del Gobierno gallego al respecto frente a la respuesta del Gobierno que preside Sánchez, "que sigue siendo la nada", ha concluido.