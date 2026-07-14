El PPdeG exige explicaciones al BNG por contratos del alcalde de Muras con asesorías vinculadas al Bloque

La secretaria general del PPdeG, Paula Prado, da declaraciones a los medios. - PPDEG

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PPdeG, Paula Prado, ha exigido explicaciones al BNG tras la denuncia de los populares contra el alcalde de Muras (Lugo), el nacionalista Manuel Requeijo, por contratos de asesoramiento jurídico para el Ayuntamiento con empresas vinculadas al Bloque.

En declaraciones a los medios este martes tras una información avanzada por el diario ABC, la número dos de los populares gallegos ha asegurado que existe "un conglomerado" de empresas contratadas por el alcalde del municipio lucense a las que ha destinado 387.000 euros desde el año 2015 para asesoría jurídica.

Todos ellos, según Paula Prado, tienen "un hilo conductor": "son dos empresas relacionadas entre sí porque de ellas formaba parte el diputado autonómico Óscar Insua".

Así, ha defendido la legalidad de los contratos menores, pero los del Ayuntamiento de Muras que denuncia el PP, ha asegurado, están "por encima del límite legal que permite la ley".

Por todo ello, Prado ha acusado al BNG de "utilizar ese dinero" para "alimentar empresas afines", precisamente, ha subrayado, en un ayuntamiento como el de Muras, "donde hay una implantación de eólicos muy importante".

RELACIÓN CON LA PROPUESTA DEL BNG A VICEVALEDOR

En este punto, la secretaria general del PPdeG ha querido pasar "de la parte local a la autonómica" y ha puesto el foco en otras personas que formaron parte de las empresas a las que apunta la denuncia de los populares.

En concreto, además de Insua, Prado ha mencionado a Alberte Souto, "persona que nombró el BNG para el Consello Consultivo" y a Fernando de Abel Vilela, pareja de una de las abogadas de las asesorías y propuesta del Bloque para la vicevaledoría do Pobo --que fue vetado por el PP al considerar que no era un perfil "institucional y alejado de la polémica partidista"--.

En este contexto, Paula Prado ha exigido explicaciones al BNG y ha cuestionado si "conocen toda esta relación entre estas personas que forman parte de estas empresas".

Además, ha destacado que la abogada que firma las demandas de Adega contra los eólicos, María Concepción García Calvo, es quien sustituyó a Insua como administrador de una de esas empresas. Tal y como ha manifestado Prado, García Calvo firmó "19 recursos en 2024, cuatro en 2025 y otros cuatro en 2026". Por lo tanto, ha argumentado, "la relación de Adega parece que es importante, también la de de Abel Vilela, vocal de Adega".

"Creemos importante que el BNG dé explicaciones de esto dada la vinculación de los empresarios de ese conglomerado de empresas con mucha relación con el BNG, que se alimentan de un ayuntamiento del BNG e insisto, eólicos no, salvo que sea para financiar empresas del BNG. Es una hipocresía del BNG que creemos que debe explicar", ha zanjado.