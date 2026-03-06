El PPdeG se fija el reto de aumentar el número de mujeres candidatas y alcaldesas en las municipales de 2027

Acto conmemorativo del PPdeG en Ribeira por el 8M. - PPDEG

Alfonso Rueda reivindica el PPdeG como el partido "con más regidoras de toda Galicia" (31) y con "más mayorías absolutas conseguidas"

RIBEIRA (A CORUÑA), 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PPdeG, Alfonso Rueda, ha reivindicado este viernes a su formación como la que tiene "más regidoras" en Galicia y "más mayorías absolutas conseguidas", al tiempo que se ha fijado un reto para las municipales de 2027: aumentar el número de mujeres candidatas y alcaldesas.

Así lo ha manifestado en la clausura del acto 'Mujeres que Gobernan', organizado por el PPdeG en Ribeira para conmemorar el 8M. Precisamente, en este ayuntamiento y en el marco de una moción de censura, se eligió en octubre como nueva alcaldesa a la popular María Sampedro, a la que Rueda aprovechó para dar la enhorabuena por convertirse "en la mujer número 31 de regidoras del partido".

"Vamos a trabajar para tener más candidatas y más alcaldesas, sería un magnífico síntoma de cómo funcionamos en el PPdeG, el partido que más se parece a Galicia, porque damos oportunidades a quien las merece y creemos en la igualdad como base de una sociedad, sin consignas, con trabajo", ha reivindicado Rueda.

En el "encargo" a las mujeres del partido para obtener más representación femenina para 2027, hizo un guiño a la regidora de Boborás, Patricia Torres: "Su 87% de apoyo está ahí para quien lo quiera superar".

Además, ha mostrado su "orgullo y apoyo" a las mujeres de la formación en su conjunto, desde las que ocupan cargos de responsabilidad más elevados como las "cientos de concejalas que trabajan a diario, porque si le va bien a las políticas del PPdeG, le va bien a Galicia".

Así, ha agradecido la labor de "mujeres con principios, trabajadoras y enérgicas", desde la secretaria general del PPdeG, Paula Prado, a conselleiras como Fabiola García, presente en el acto, y el resto de mujeres con representación en el Gobierno gallego o en las diferentes cámaras.

"Si este partido es grande es porque hay muchas mujeres que lo hacéis grande", dijo el presidente de los populares gallegos, en contraposición "con los que quieren dar lecciones, pontifican y son campeones y campeonas de todo".

"LECCIONES DE PSOE Y BNG"

Así, ha sido muy crítico con el PSOE y con el BNG, asegurando que el legado que dejarán va en la línea de que "dejaron cientos de agresores sexuales en la calle, no fueron capaces de proteger a las mujeres teniendo dinero para eso pero sin saber hacerlo y dando lecciones cuando tienen querellas y casos de acoso sexual".

Por el contrario, ha enaftizado que el PPdeG es más "de hacer camino, con leyes pioneras en igualdad de oportunidades desde hace tiempo, desde los tiempos de Manuel Fraga". También ha aludido a las medidas actuales impulsadas por el Gobierno gallego, destinadas a "mejorar la conciliación o la presencia de mujeres en cargos en los que aún hay desequilibrio".

"Esto no consiste en enfrentarse a nadie, va en el día a día. Y somos conscientes de que hay muchísimas mujeres que merecíais destacar más y ahora lo vamos consiguiendo, siendo una tarea inacabada pero por la que seguiremos trabajando", ha indicado Rueda.

UN ACTO POR LAS "MUJERES QUE GOBIERNAN"

Ribeira fue el epicentro de la conmemoración del 8M del PPdeG y la alcaldesa, María Sampedro, hizo de anfitriona del evento, en el que también participaron la secretaria general del PPdeG, Paula Prado, la responsable de Política Social e IgualdadE del Gobierno gallego, Fabiola García, así como numerosas alcaldesas y exalcaldesas de toda Galicia, diputadas autonómicas y nacionales y senadoras.

Hubo dos mesas redondas: una de exalcaldesas, moderada por Fabiola García, en la que participaron Teresa Villaverde (Lousame), María José Gómez (Guntín), Carmen Leyte (Cartelle) y Luisa Piñeiro (Moraña); y otra mesa de alcaldesas actuales, moderada por Paula Prado, con Fina Suárez (Trazo), Mariña Gueimunde (Viveiro), Patricia Torres (Boborás) y Cristina Correa (Oia).

Las mujeres del PPdeG explicaron sus experiencias personales al frente de gobiernos en Galicia, así como numerosas anécdotas de su paso por la política, y al final se les hizo entrega de un regalo conmemorativo.