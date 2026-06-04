El PPdeG lamenta que el BNG "no aplauda" la llegada de SAIC y que el PSdeG "la utilice para poner medallas a Sánchez"

La secretaria general del PPdeG, Paula Prado, en rueda de prensa. - ÍÑIGO ROLÁN/PPDEG

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PPdeG, Paula Prado, ha lamentado que el BNG "no sea capaz de aplaudir" la llegada del gigante asiático SAIC a Galicia y que el PSdeG "la utilice para poner medallas a Pedro Sánchez".

En una rueda de prensa este jueves, la número 2 del PP gallego ha calificado de "excelente noticia" la implantación de la factoría asiática en Ferrol y As Pontes, que ve una muestra de "la capacidad de Galicia para aprovechar oportunidades y atraer inversiones internacionales".

Tras destacar las cifras que la factoría dejaría en la Comunidad, Prado ha insistido en que es "un ejemplo de que en Galicia se trabaja con el foco puesto en seguir creciendo" y, en su opinión, "debería de ser una noticia de orgullo para todos los partidos", algo que "no queda claro" en el BNG y el PSdeG.

Según Paula Prado, en el Bloque "no son capaces de aplaudir el desembarco" de SAIC en Galicia y, ha añadido, "están más preocupados de atacar al Gobierno autonómico que de mirar por el bien de Galicia".

En esta línea, después de que los nacionalistas señalasen que había que "leer la letra pequeña" de la operación, la secretaria general del PPdeG ha dicho esperar que "no sea para buscar una excusa para oponerse al proyecto y montar una plataforma".

"Su brazo sindical pide un nuevo modelo industrial para Galicia. Esto, mientras lidera y ampara plataformas, pancartas, manifestaciones y protestas contra cualquier parque eólico que se instale en nuestra Comunidad. Difícil construir una industria del futuro sin energía verde. Les pido que reflexionen", ha expuesto.

En cuanto a los socialistas gallegos, Prado ha lamentado que José Ramón Gómez Besteiro se haya mostrado "una vez más al servicio de su líder en Madrid" al "loar a Pedro Sánchez" y decir "que esta noticia era gracias al Gobierno central".

"Estamos tan acostumbrados a hacer algo extraordinario de lo que debería ser normal. Nosotros no nos dimos cuenta de que la colaboración entre administraciones debería ser algo normal. Eso debería entender Besteiro, pero como en Galicia eso no es habitual, la cogobernanza con el Gobierno de España no existe, la verdad es que ahora algo que debería ser ordinario se convierte en extraordinario, lo utiliza el PSdeG para poner medallas a Pedro Sánchez", ha reflexionado.

FINANCIACIÓN AUTONÓMICA

Asimismo, Paula Prado también ha criticado la reforma de financiación autonómica porque "no beneficia a Galicia", por lo que ha defendido que la Xunta "se niegue a participar en las reuniones bilaterales".

"Son un error porque piden que se ajuste una propuesta que ya está cerrada de antemano y, como dijo Rueda, lo que es de todos se discute entre todos", ha argumentado para, a renglón seguido, indicar que Galicia "no quiere ser más que nadie, pero tampoco menos".

Por este motivo, ha instado al Gobierno central a "sentarse con las comunidades y consensuar un modelo equitativo" en el que "todos los ciudadanos tengan el mismo nivel de prestaciones de servicios públicos".

En este punto, ha reprochado a Besteiro que "si Sánchez dice algo, él dice sí", al igual, ha añadido, que Pontón y el BNG, que "aunque en Galicia digan 'no' a todo, en Madrid todo lo consienten y todo le parece bien".

"Rueda defiende un modelo de financiación justo para Galicia, la oposición no piensa ni por un momento en defender lo que nos corresponde, no vaya a ser que digan lo mismo que Rueda, hay que decir lo contrario aunque eso beneficie a Galicia", ha aseverado.