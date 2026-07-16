El PPdeG llama a la oposición al "diálogo" para sumar al Pacto pola Lingua y trasladar "la sintonía social" a la Cámara

Archivo - El portavoz parlamentario del PPdeG, Alberto Pazos, en rueda de prensa - PPDEG - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Popular, Alberto Pazos Couñago, ha hecho un llamamiento a la oposición al "diálogo" para poder analizar y "enriquecer" la actualización del Plan de Normalización Lingüística de 2004 presentada este miércoles por la Xunta y trasladar "la sintonía social al ámbito político".

En rueda de prensa este jueves, Pazos ha puesto en valor el documentado expuesto por el Gobierno autonómico. Un texto, a su juicio, "muy trabajado" y que "marcará la hoja de ruta de las políticas lingüísticas para la próxima década".

"Con este nivel de implicación y participación el resultado tenía que ser el que es: un gran Pacto pola lingua, un gran pacto de país", ha celebrado.

Ahora, tras ser remitido al Parlamento gallego, el portavoz popular ha subrayado que se inicia un nuevo camino "hacia el entendimiento", en el que "todos los grupos" tendrán la oportunidad de "trasladar la gran sintonía social al ámbito político".

"Los gallegos no entenderían que el acuerdo que se alcanza con naturalidad en la calle se rompa por intereses políticos en la Cámara", ha advertido Pazos Couñago, recordando que el documento incluye "700 medidas para fomentar el uso y prestigio del gallego" y pone el foco en "acercar el gallego a las nuevas generaciones, a las personas nacidas fuera de la Comunidad y a las que carecen de trasmisión digital", así como en los "nuevos modelos de comunicación digital".

Por todo ello, ha insistido en que la "obligación" de todos los grupos parlamentarios es "dejar a un lado las diferencias partidistas" y proteger "el nexo de unión más fuerte de los gallegos".

REUNIONES CON LOS GRUPOS

En este contexto, Alberto Pazos ha avanzado que propondrán a BNG y PSdeG realizar una serie de reuniones de trabajo para analizar en conjunto la propuesta de la Administración autonómica.

"Les pido que no la desechen sin estudiarla con detalle", ha reclamado para, a renglón seguido, instar a los grupos a "aceptar la mano tendida" del PP para "el diálogo".

Estas reuniones, ha asegurado, las propondrán "inmediatamente" porque "no hay tiempo que perder" para explorar "si existe voluntad y elementos suficientes para el consenso".

DECRETO PLURILINGÜISMO

Además, cuestionado sobre la posibilidad de derogar el decreto del plurilingüismo, Pazos Couñago ha defendido que el propio decreto "está abierto a introducir modificaciones".

En todo caso, ha apuntado que "no se trata de retirar nada", sino de "enriquecer las propuestas". "Si se dan las condiciones: que exista unanimidad y que se garantice el equilibrio lingüístico. Con esas únicas premisas, que parecen razonables, estamos dispuestos a explorar posibilidades de acuerdo para que el uso del gallego se abra a cualquier asignatura", ha comprometido.

Sobre las críticas de la oposición, el portavoz del Grupo Popular ha evitado entrar "en profundidad" y ha deseado que exista la posibilidad de "un acuerdo" para "enriquecer el documento" y que sea "consensuado".

En esta línea, no ha ocultado su "decepción" por la "premura" de unas críticas a un documento que, ha añadido, "fue imposible analizar en profundidad en tan pocas horas". "Quiero creer que cuando hagan la lectura reposada y mirando algunas de las medidas, entiendan que hay margen más que de sobra para alcanzar un consenso", ha aseverado.