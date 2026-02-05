El PPdeG pedirá en el Parlamento la condena a los ataques en sus sedes y una respuesta de BNG y PSOE "respetuosa"

Las populares Elena Candia, Paula Prado y Nicole Grueira en la sede del PP de Lugo - ÍÑIGO ROLÁN

LUGO 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Partido Popular de Galicia exigirá en el Parlamento autonómico una condena expresa a los actos de vandalismo registrados esta semana en varias sedes del PP, así como el compromiso de PSOE y BNG con una política "respetuosa, democrática y legal".

Así lo han anunciado este miércoles la secretaria general del PPdeG, Paula Prado, y la presidenta provincial del PP de Lugo y portavoz municipal, Elena Candia, durante una visita a la sede popular lucense, donde aparecieron carteles en los que se calificado al PP de "Partido Pirómano".

En el acto en el qeu también ha participado la presidenta de las Novas Xeracións, Nicole Grueira, Paula Prado ha calificado los hechos como "actos violentos" y ha asegurado que no pueden considerarse acciones políticas, sino ataques que buscan "generar conflictividad social y polarización".

En este sentido, ha acusado al independentismo y al socialismo de ser "cómplices" si no condenan de forma clara este tipo de actuaciones, recordando que hace dos años tampoco se produjo una condena por hechos similares en Lugo. Para Prado, estas consignas "no tienen nada que ver con una sociedad gallega tranquila" y responden a discursos que, a su juicio, promueven el enfrentamiento.

La iniciativa anunciada será trasladada también a las agrupaciones locales y provinciales del PPdeG para que se debata en ayuntamientos y diputaciones. En ella, los populares reclamarán un posicionamiento firme en defensa del respeto institucional, de la convivencia democrática y del uso responsable de los espacios públicos.

Por su parte, Elena Candia ha hecho un llamamiento a "unir fuerzas" y lanzar una "mensaje común" desde Lugo, una ciudad que, según señaló, ha sufrido reiteradamente este tipo de ataques. Ha condenado lo que ha definido como "prácticas absolutamente antidemocráticas e inaceptables" y animó a todas las formaciones políticas y a las entidades que colaboran con ellas a ser "ejemplarizantes". Candia ha subrayado que estos actos no solo afectan a sedes políticas, sino también a espacios privados de militantes, lo que agrava la situación.

Durante su intervención, Paula Prado también se ha referido al actual gobierno municipal de Lugo, al que ha calificado de "desgobierno" derivado del pacto entre PSOE y BNG, y contrapuso esta situación al papel del PP en la ciudad, destacando a Elena Candia como "futura alcaldesa" capaz de ofrecer una alternativa estable.

En la proposición no de ley que el PPdeG presentará en el Parlamento, los populares justifican la urgencia de la iniciativa por la reiteración de los hechos y alertan de que el empapelado y la colocación de carteles en fachadas suponen una vulneración del derecho a la propiedad, del respeto institucional y de las normas básicas de convivencia.

Además, advierten de una escalada de ataques que, según denuncia, "afecta a inmuebles ajenos a la actividad política", señalando que se trata de "actitudes propias de regímenes autoritarios" y alejadas del espíritu democrático.