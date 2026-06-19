El PPdeG pide al Gobierno "abandonar las ocurrencias" sobre Zapatero: "Están en quiebra técnica, moral y política"

El portavoz parlamentario del PPdeG, Alberto Pazos, en rueda de prensa - PPDEG

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Alberto Pazos Couñago, ha demandado a los ministros del Gobierno de Pedro Sánchez que "dejen las comedias de mal gusto" y abandonen "las ocurrencias y manos negras" sobre el caso que afecta al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero y los ha instado a "tratar a la ciudadanía con respeto y seriedad".

"El Ejecutivo está en quiebra técnica, moral y política. El único camino que le queda es devolverle la palabra a los ciudadanos con su voto en la urnas", ha resumido el portavoz popular.

En rueda de prensa en la Cámara gallega, Pazos Couñago ha señalado que la ministra de Ciencia, Diana Morant, superó "todos los límites del ridículo" al afirmar que Estados Unidos podría estar detrás de una conspiración contra Zapatero. "Es el colmo de los disparates", ha censurado el portavoz del PPdeG en el Parlamento

En esta línea, ha lamentado que la representante del Gobierno "intente convencer que por orden directa de EEUU un marine americano viajó hasta los Emiratos para robar collares, infiltrarse sin dejar rastro en el despacho del expresidente y esconderlos en su caja fuerte para que lo encontraran después las autoridades judiciales españolas".

Para Pazos, la versión de los socialistas pasa por hacer pasar al expresidente del Ejecutivo como "un defraudador a la hacienda pública que escondía regalos millonarios" mientras "hacía el mayor recorte social".

"Si esta es la mejor explicación, ¿cuál será la realidad que se nos esconde del que hasta hace pocos días era el faro de la moralidad del PSOE", ha cuestionado el portavoz del Grupo Popular, que ha manifestado que "la única razón para que Zapatero no dé explicaciones es que no existen explicaciones".

DECLARACIÓN DE ZAPATERO

Cuestionado sobre la declaración de Zapatero ante el juez esta semana, Alberto Pazos ha señalado que sería más preciso "hablar de las no respuestas" del expresidente.

Así, ha afirmado que lleva semanas "respondiendo con evasivas a los interrogantes" que, ha apuntado, se hacen "todos los españoles", y ahora, ha intentado "hacer lo mismo ante un juez".

"Quiere intentar convencernos de que hay una extraña confabulación en contra de sus intereses y lo que nos tiene que explicar es cómo consiguió 1,3 millones en joyas y a cambio de qué", ha remarcado.