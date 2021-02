PPdeG y PSdeG aprueban que la Xunta consensúe con las universidades el nuevo mapa de titulaciones

El PPdeG justifica las medidas adoptadas para garantizar la enseñanza virtual para rechazar una iniciativa del BNG

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

PPdeG y PSdeG han aprobado una iniciativa 'popular' para instar a la Xunta a consensuar con las universidades el nuevo mapa de titulaciones y a dotarlas de "los recursos suficientes para su óptimo desarrollo" mediante el próximo plan de financiación.

En la comisión de Educación e Cultura del Parlamento de Galicia, se ha aprobado una proposición no de ley 'popular' con el apoyo del PSdeG y la abstención del BNG para pedir al Gobierno gallego que mejore el mapa de titulaciones de la comunidad y afronte el desarrollo y la implantación de otras nuevas con el objetivo de dar respuesta a las nuevas necesidades del mercado laboral y la sociedad.

Asimismo, se ha incluido una enmienda socialista para que los criterios que definan el nuevo mapa de titulaciones se consensúen con las instituciones educativas y se aseguren los recursos suficientes para su desarrollo de modo óptimo mediante el próximo Plan gallego de financiación universitaria.

El diputado 'popular' que ha defendido la iniciativa ha sido Ovidio Rodeiro, quien ha resaltado el trabajo realizado en los últimos años para modernizar y racionalizar las titulaciones y ha recalcado la importancia de que se continúe en esta línea para adaptar la oferta a los perfiles profesionales que se demandarán de cara a la próxima década.

Así, ha recordado que en 2017 la Xunta y las universidades firmaron un acuerdo sobre los principios rectores de la planificación de la oferta académica que permitió la aprobación de nuevos grados y másters. Después, ha apuntado que el Gobierno gallego y Feuga analizaron los perfiles profesionales del futuro junto a expertos para elaborar una propuesta de nuevas titulaciones. Precisamente, Rodeiro ha recalcado la importancia de contemplar aspectos como "la especialización de los campus" y la "incorporación de metodologías educativas innovadoras" en la adaptación de la oferta formativa.

La diputada socialista Noa Díaz ha tachado de "propagandística" la iniciativa dado que "parece una obviedad" que se consensúe con las universidades el mapa de titulaciones y ha insistido en que los criterios en los que se basa su diseño deben ser definidos por las instituciones educativas junto a la Xunta.

Díaz ha cuestionado la falta de representantes del ámbito social implicados en la redacción del documento de análisis de los perfiles de futuro y que este "no incluya la perspectiva de género", además de considerar que no plantea el desarrollo de las distintas áreas de conocimiento en la misma medida.

Sobre ese documento, el diputado del BNG Manuel Lourenzo ha mostrado su preocupación por que "un estudio hecho por una empresa de Madrid" establezca el mapa de titulaciones de la comunidad y ha advertido de "la falta de concreción" y "apego al país" en "muchas" de las medidas propuestas.

Lourenzo ha reprobado además que no se consultase a representantes de asociaciones de padres o docentes de centros públicos para la realización del análisis, que no incluye "ni una palabra de la lengua propia (de Galicia)". Además, ha remarcado que, "en aras de la propia autonomía de las universidades", debe contemplarse que ellas se involucren en el diseño de las nuevas titulaciones.

ENSEÑANZA VIRTUAL

En otro orden de cosas, el PPdeG ha defendido las medidas adoptadas por la Xunta para rechazar una PNL del BNG apoyada por el PSdeG para que esta administración consensuase de modo inmediato con la comunidad educativa y los representantes de los docentes los recursos precisos para llevar adelante un plan de enseñanza virtual que garantizase el derecho a la educación de todo el alumnado durante la pandemia.

El diputado 'popular' Ovidio Rodeiro ha reivindicado los "pasos importantes" dados durante el estado de alarma para "mantener un buen sistema educativo y ha resaltado la articulación de mecanismos para facilitar equipos y conexiones a Internet a los estudiantes, así como las 1.700 acciones formativas desarrolladas para el profesorado.

Además, ha puesto en valor el plan diseñado para adaptar la enseñanza a un escenario en el que deba impartirse de modo virtual y ha destacado el documento desarrollado para garantizar que los alumnos vulnerables puedan acceder a la educación en igualdad de condiciones que sus compañeros.

En cambio, el diputado de la formación nacionalista Manuel Lourenzo ha criticado que el Gobierno gallego "tardase siete meses" en definir un plan de enseñanza virtual desde el inicio de la pandemia y ha asegurado que el documento presentado en otoño no resuelve los problemas de docentes y alumnos, sino "solo la papeleta del conselleiro (de Cultura, Educación e Universidade, Román Rodríguez").

De este modo, ha lamentado que el plan contemple medidas para aulas confinadas pero no para alumnos en cuarentena e incluya instrucciones en las que "se sobrecarga de burocracia" a los docentes y los equipos directivos. También ha reprobado que no se atiendan las necesidades formativas de los profesores y que no se aprobase la partida presupuestaria para equipos informáticos.

Mientras, el socialista Luis Manuel Álvarez ha incidido en la importancia de que el documento que regule la enseñanza virtual incluya a docentes y alumnos y ha remarcado que una encuesta realizada por la Confederación Gallega de Anpas de Centros Públicos a padres puso de manifiesto la disparidad entre los medios virtuales empleados en las aulas gallegas.

Así las cosas, ha demandado un plan de choque de formación del profesorado y alumnado que aborde las plataformas de aulas virtuales puestas a disposición de los centros educativos.

Por otra parte, en la misma comisión, el PPdeG ha vetado una iniciativa socialista que ha contado con el apoyo del BNG para instar al Gobierno gallego a iniciar de modo urgente el procedimiento para declarar Bien de Interés Cultural el Castro Lupario y el conjunto patrimonial del entorno.