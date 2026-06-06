El PPdeG reclama mayor oferta de vivienda frente al plan "insuficiente y sin consenso" del Gobierno central - ÍÑIGO ROLÁN

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 6 Jun. (EUROPA PRESS) -

El PPdeG ha reclamado este sábado una mayor oferta de vivienda y seguridad jurídica frente al plan "insuficiente y sin consenso" impulsado por el Gobierno de Pedro Sánchez. En este sentido, la secretaria xeral del PPdeG, Paula Prado, se ha referido a una ley estatal de vivienda "desastrosa" y que "piensa más en los okupas que en los propietarios".

Durante una jornada informativa celebrada en la Plaza de Abastos de Celanova (Ourense) ante unos 200 asistentes, la secretaria xeral de los populares gallegos ha defendido las políticas "efectivas, pragmáticas y reales" de la Xunta frente a una ley estatal que, a su juicio, genera "inseguridad".

En este contexto, Prado ha recordado el compromiso adquirido por el Gobierno de Alfonso Rueda para esta legislatura: duplicar el número de viviendas públicas en Galicia, pasando de 4.000 a 8.000.

Asimismo, ha destacado que el Ejecutivo autonómico cuenta este año con un presupuesto "histórico" de 350 millones de euros y un plan de acción que incluye "nuevas modificaciones legislativas, tributarias y fiscales para incentivar y favorecer la construcción de nueva vivienda".

Por su parte, el presidente provincial del PP de Ourense, Luis Menor, ha advertido de que la falta de vivienda no es solo una crisis habitacional, sino un "terrible obstáculo para el crecimiento económico, también en el rural".

En este sentido, ha puesto el foco en el crecimiento demográfico de la provincia de Ourense, "que roza los 307.000 habitantes, de los que 10.000 son nuevos vecinos, en su mayoría migrantes".

En el plano local, la secretaria de la junta gestora del PP de Celanova, Ana Fernández, ha urgido la necesidad de un nuevo Plan General de Ordenación Municipal (PXOM) para la villa, "que lleva más de 30 años sin actualizarse".

Fernández ha anunciado que su programa electoral incluirá la puesta a disposición de la Xunta de suelo público para viviendas de protección oficial, con el fin de reducir la burocracia y facilitar el acceso a la vivienda protegida.