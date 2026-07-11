El PPdeG recuerda a Miguel Ángel Blanco y critica a la izquierda que pacta "con los herederos de quien sembró el terror"

La secretaria general del PPdeG, Paula Prado, en un homenaje a Miguel Ángel Blanco en A Merca (Ourense). - PPDEG

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 11 Jul. (EUROPA PRESS) -

El PPdeG ha recordado a Miguel Ángel Blanco en el 29° aniversario de su asesinato a manos de la banda terrorista ETA y ha criticado a la izquierda que pacta "con los herederos de quien sembró el terror y arrancó libertades".

La secretaria xeral de los populares gallegos, Paula Prado, ha participado este sábado en el acto institucional organizado por el Ayuntamiento de A Merca, la localidad natal del que fue concejal del PP de Ermua.

Así, los populares se sumaron a los vecinos en una misa solemne en la iglesia parroquial de San Xes de Faramontaos y en la ofrenda floral, donde se honró la memoria del político vasco con raíces gallegas y su lucha por mantener "los valores de la democracia y de la libertad" frente a los "radicalismos" y sus "terribles consecuencias".

En este contexto, Prado ha puesto en valor el papel del PPdeG por respetar "el legado de quien nos dejó un ejemplo moral y de coraje democrático", recordando que se dejó la vida "por defender las libertades".

En este sentido, ha aprovechado para criticar a los partidos que "olvidan" el significado de la banda terrorista ETA, "que asesinó a 68 gallegos", y ha lamentado que la izquierda pacte con partidos como Bildu, "herederos de quien sembró el terror y arrancó libertades" y, además, "no exijan un perdón para las víctimas y sus familias".

"No entendemos cómo hay partidos gallegos, como el BNG, aliados con herederos de ETA e incluso asesorados por ellos", ha denunciado Paula Prado, al tiempo que ha reiterado su rechazo a "todos y cada uno de los acuerdos políticos con partidos que mantienen la indignidad, no condenan los asesinatos de la banda terrorista y pretenden legitimar su existencia".