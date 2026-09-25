El PPdeG reivindica su "espíritu galleguista" y reclama el legado de Castelao como patrimonio común

PONTEVEDRA 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El PPdeG ha reivindicado este viernes la defensa de la cultura y la identidad gallegas durante una visita al Museo de Pontevedra, donde se expone el cuadro de Castelao 'A derradeira leición do mestre', y ha puesto en valor el acuerdo social sobre la lengua presentado el día anterior.

El conselleiro de Cultura, Lingua e Xuventude de la Xunta, José López, ha calificado 'A derradeira leición do mestre' como "uno de los símbolos más importantes de la galleguidad" y ha descrito su llegada temporal a Galicia como una "reparación histórica".

También ha afirmado que es "muestra de ese espíritu galleguista que tiene el Partido Popular" y que les "caracteriza de manera muy clara" y que ha definido como "un galleguismo moderado, integrador, actualizado y moderno" que se siente "muy orgulloso de sus valores y de sus símbolos".

José López ha vinculado, asimismo, la exposición con el acuerdo alcanzado en el Parlamento de Galicia para renovar el Plan General de Normalización de la Lengua Gallega y ha defendido que este último representa, según su interpretación, una respuesta de una mayoría social que considera el gallego un "símbolo y patrimonio de todos".

"El Partido Popular es el que más se parece a Galicia", ha subrayado por su parte el presidente provincial del PP de Pontevedra y presidente de la Diputación, Luis López. Además, ha señalado que más de 17.000 personas han visitado la exposición, aunque ha precisado que todavía no se había cerrado el balance definitivo. Según ha afirmado, los datos provisionales apuntan a que podría convertirse en la muestra más visitada de la historia del Museo de Pontevedra.

López ha atribuido el traslado temporal de la obra a Pontevedra a la colaboración institucional y al trabajo de Rafael Domínguez, y ha asegurado que anteriores gobiernos del PSOE y del BNG en la Diputación no habían conseguido hacer realidad esta iniciativa.

El dirigente popular también ha afirmado que "Castelao es de todos. Y aquí el que intente apropiarse de él está condenado absolutamente al fracaso", ha dicho.

Por su parte, el vicepresidente de la Diputación y candidato del PP a la Alcaldía de Pontevedra, Rafael Domínguez, ha destacado que la exposición está siendo "un éxito increíble", celebrando especialmente las visitas de la gente joven a los que la visión del cuadro "cambió la perspectiva de la historia de Galicia".

Finalmente, la secretaria xeral del PPdeG, Paula Prado, ha recalcado que no pueden "consentir que el legado de Castelao se convierta en un referente de una ideología y que nadie se apropie de este legado tan importante".

Paula Prado ha defendido el trabajo realizado desde la Diputación para que la obra regresase temporalmente a Galicia y pudiera ser contemplada en Pontevedra, y vinculó la iniciativa con la defensa de la cultura, la historia y la identidad gallegas.

La secretaria xeral del PPdeG ha incidido en el Prado defendió que el acuerdo sobre la lengua alcanzado en el Parlamento que documento se basa, según sus palabras, en el "consenso, bilingüismo cordial y libertad" y señaló que fue respaldado por 50 de los 75 diputados del Parlamento de Galicia "solo queda una minoría radical fuera del pacto, que es el Bloque Nacionalista Galego", ha apuntado

En la visita también ha participado la coordinadora de Cultura del PPdeG, María Baleato.