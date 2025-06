El PPdeG, sorprendido por la "contundencia" de Aagesen al afirmar que Altri no obtendrá ayudas del Gobierno

Alberto Pazos espera que el Gobierno "reflexione" y que el Ministerio de Industria tenga "mayor rigor" que el mostrado "por otros ministerios"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 27 Jun. (EUROPA PRESS) -

El portavoz parlamentario del PPdeG, Alberto Pazos Couñago, ha asegurado que le "sorprende" la "contundencia" de la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, al afirmar que el proyecto que Altri quiere instalar en el municipio lucense de Palas de Rei no obtendrá ayudas del Gobierno.

"Me sorprende la contundencia, teniendo en cuenta que viene de una ministra a la que no corresponde tomar esa decisión", ha manifestado, a preguntas de los medios, Pazos Couñago, que también ha mostrado su "sorpresa" por el hecho de que en procedimientos que "se supone que son de concurrencia pública" haya ministras "como Aagesen o antes Yolanda Díaz" que "ya garantizan antes de que se presenten las solicitudes que no van a tener ayudas".

Para el portavoz popular, esto muestra "claramente" lo que ocurre con "la tramitación de los fondos europeos", concedidos, en su opinión, en algunas comunidades "antes de hacer cualquier tipo de evaluación del proyecto y comprometidos públicamente por destacados miembros del Gobierno" al tiempo que son "negados a Galicia a pesar de que se hacen evaluaciones ambientales rigurosas y de que cuentan con todos los informes técnicos positivos".

En este sentido, Alberto Pazos ha instado a reflexionar sobre la "imprudencia de determinados miembros del Gobierno", así como al "sectarismo" con el que, a su juicio, "parece que se están tramitando algunas de esas ayudas europeas". "Espero que reflexionen y espero que desde el Ministerio de Industria se tenga un mayor rigor del que se ha mostrado por ahora desde otros ministerios", ha aseverado.