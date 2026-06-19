El PPdeG sostiene que el texto sobre el traspaso de la AP-9 del Congreso "trituró al 95%" el aprobado en Galicia

Archivo - El portavoz del Grupo Popular en el Parlamento, Alberto Pazos Couñago, a 8 de mayo de 2026. - ÍÑIGO ROLÁN - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Popular en el Parlamento, Alberto Pazos Couñago, ha vuelto a insistir en que no aceptará "lecciones" ni de PSdeG ni de BNG sobre la transferencia de la AP-9, reprochando que el texto votado en el Congreso "trituró al 95%" el aprobado en la Cámara gallega por unanimidad.

"No es el texto de Galicia, es una rendición en toda regla de quien presume ser fiel y firme defensor de los intereses de los gallegos. ¿Cómo se puede tener la dignidad tan frágil y la cara tan dura?", ha lamentado Pazos en una rueda de prensa este viernes en el Pazo do Hórreo.

En esta línea, ha vuelto a exponer que la Cámara gallega aprobó por unanimidad un acuerdo "sólido, consensuado y sin fisuras" para exigir a Madrid la transferencia de la AP-9 "libre y gratuita".

Ahora, ha criticado que "saquen pecho" de un texto que "viene con una factura de cerca de 4.000 millones de euros". También ha reprochado que al BNG "no le vale un texto de los gallegos", pero sí "uno mutilado y editado por el Gobierno de Sánchez".

Por eso, ha criticado que BNG y PSdeG "asumen" que los gallegos no saben "redactar" y que para conseguir los objetivos acordados por unanimidad en la Cámara necesita "que el Estado elabore un texto alternativo en el que hay que cambiar todo para que todo continúe diciendo exactamente lo mismo". "Es ridículo", ha sentenciado.

"Si socialistas y nacionalistas quieren asumir su incapacidad para redactar un texto legal, están en su derecho; pero el PP y la mayoría de gallegos nos consideramos sobradamente capaces para expresar de manera clara las condiciones en que exigimos el traspaso de la AP-9", ha aseverado.

En este contexto, ha remarcado que los populares no aceptarán "ninguna lección de quien cambia el consenso de Galicia por la sumisa obediencia a Madrid" ni tampoco de "quien se reconoce incapaz de defender un texto escrito de puño y letra por Galicia".

FINANCIACIÓN

Asimismo, en esta misma rueda de prensa, el portavoz popular ha informado de que este jueves acababa el plazo para que los grupos propusiesen un plan para la reforma del sistema de financiación autonómico.

Según ha trasladado Pazos, la iniciativa del PPdeG incluye el análisis de la documentación técnica e institucional "más reciente". En concreto, ha detallado que solicitaron aportar 14 nuevos informes y la comparecencia de cuatro expertos "de reconocido prestigio y responsables públicos".

"Entendemos que sus aportaciones sobre las novedades que se han producido podrían contribuir a elaborar un dictamen que permita definir una posición común de Galicia en defensa de un modelo de financiación más justo que la propuesta de reforma impulsada por el Gobierno", ha sostenido.

Esta propuesta "contrasta", en su opinión, con los "siete comparecientes impulsados por el BNG" y la lista de "más de 30 comparecientes de los socialistas".

"Están más interesados en prolongar artificialmente los trabajos de la comisión que en alcanzar un dictamen útil para Galicia. El objetivo nunca fue otro que reforzar la posición de Galicia en la defensa de un sistema que garantice los recursos necesarios para prestar servicios públicos de calidad y evite privilegios territoriales incompatibles con los principios de igualdad y solidariedad", ha zanjado.

COMISIÓN DISCAPACIDAD

Por otro lado, Pazos Couñago ha celebrado la aprobación del dictamen de la comisión no permanente de estudio para el seguimiento de las políticas relativas a la discapacidad.

Tal y como ha expuesto el popular, Galicia cuenta "por fin" con una hoja de ruta "moderna" que, ha añadido, "no es un punto final", sino que tiene una visión estratégica "con el horizonte en 2030" y que pasa por la integración "integral y ágil", reducir los tiempos de espera, apostar por la vida independiente, impulsando la figura del asistente personal y la accesibilidad y eliminación de barreras, entre otras cosas.