El PPdeG urge rectificar "la supresión de la financiación estatal" para las nuevas plazas de medicina en la USC

Pazos, en rueda de prensa. - PPDEG

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Alberto Pazos, ha instado este viernes al Gobierno central a que "rectifique de inmediato su decisión de suprimir", para el curso 2026-2027, la financiación estatal destinada a las nuevas plazas de primer curso del Grado en Medicina en la Universidade de Santiago de Compostela (USC).

"Es inadmisible", ha dicho Pazos, antes de alertar de que la decisión del Ejecutivo de Pedro Sánchez supone "un grave perjuicio" para el sistema universitario gallego y para la formación de futuros médicos; además de "contradecir la necesidad de incrementar la capacidad formativa de las facultades de Medicina para hacer frente a la escasez de facultativos, garantizar el relevo generacional y cubrir las demandas asistenciales de la ciudadanía".

El portavoz popular ha señalado que en octubre de 2025 el Gobierno central "anunció una aportación de 2 millones para la financiación de 138 plazas en la USC", incidiendo en que se trataba de una medida para atender una necesidad estructural del sistema sanitario de contar con más profesionales médicos y solicitaba la colaboración en la financiación de las comunidades. "La Xunta atendió ese requerimiento. La USC, también", ha rememorado.

Según ha expuesto, es "imprescindible" que el Gobierno de España mantenga el compromiso financiero adquirido y evitar, así, "que se castigue el esfuerzo hecho por Galicia, después de que las universidades hubiesen realizado importantes esfuerzos organizativos, docentes y de infraestructuras para ampliar su oferta académica".

Al tiempo, ha anunciado el registro en el Parlamento de una proposición no de ley en la que solicita que el Gobierno gallego traslade al Ejecutivo central una serie de demandas urgentes.

En concreto, reclama que se garanticen los recursos económicos necesarios para sostener la ampliación de plazas de Medicina, evitando que las universidades gallegas tengan que asumir con fondos propios unas competencias que derivan directamente de una política de planificación sanitaria de ámbito estatal.

Finalmente, el texto insta a abrir una mesa de diálogo con las comunidades y las universidades públicas para acordar "un modelo de financiación estable, suficiente y plurianual" que dé continuidad a la ampliación de la oferta de estudios.

Para Pazos, urge que el Gobierno de España "cumpla con su palabra" financiera adquirida con la formación de profesionales sanitarios y garantice que las decisiones en materia de financiación universitaria responden a las necesidades reales del Sistema Nacional de Salud y "no comprometen la igualdad de oportunidades ddel alumnado ni la calidad de la educación superior".

UN ÉXITO ORGANIZATIVO

Por otra parte, Pazos ha puesto en valor el esfuerzo y el trabajo en equipo de forma coordinada "de miles de profesionales y personal voluntario" que participaron en los dispositivos desplegados por la Comunidad con motivo del eclipse solar total, que tuvo lugar esta misma semana.

Asimismo, ha destacado "la gran labor de gestión y de previsión" del Gobierno autonómico. "Galicia demostró que sabe estar a la altura de los grandes desafíos, uniendo el éxito organizativo con la seguridad de toda la ciudadanía".

Para el portavoz popular, no solo se puso de manifiesto la capacidad organizativa, sino que este fenómeno astronómico único y singular deja "un magnífico balance" con una alta ocupación hostelera y una gran afluencia de visitantes.

Y ha abogado porque la misma voluntad de colaboración y entendimiento que el Gobierno central mostró en la coordinación del dispositivo para el eclipse solar total "no fuera una excepción", sino que se "traslade la otros asuntos importantes que hoy Galicia tiene arriba de la mesa y en los que, lamentablemente, más que colaboración, se dan continuos atrancos".