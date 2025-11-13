El PPdeG ve de "poco respetuoso" que el Gobierno convoque el CPFF el día en el que se debaten las cuentas en Galicia

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El portavoz parlamentario del PPdeG, Alberto Pazos, ha considerado "poco respetuoso" por parte del Gobierno que se convoque el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), pendiente "desde abril", el próximo lunes, justo en la jornada en la que en Galicia se debaten los presupuestos en el Parlamento gallego.

Preguntado al respecto en una rueda de prensa celebrada este viernes en el Pazo do Hórreo, Alberto Pazos ha asegurado que el Gobierno gallego tratará de cubrir ambos "flancos" en una jornada en el que el conselleiro de Facenda, Miguel Corgos, debe "estar en el Parlamento defendiendo los presupuestos".

Dicho esto, Pazos ha considerado que la convocatoria del CPFF es un "trampantojo", un "intento de defender algo que se sabe que no va a poder ser". "El Gobierno de Sánchez empieza a parecerse preocupantemente a una avestruz, empeñado constantemente en esconder la cabeza ante una realidad", ha afirmado.

Alberto Pazos ha sostenido que "la realidad" es que la "mayoría de la que dispuso en algún momento para intentar sacar adelante leyes ya no existe". "Por tanto, estamos ante una ficción, un anuncio que ya se hizo en anteriores años y que no se materializó".

Por ello, ha pedido al Gobierno que si va a ser incapaz de aprobar sus cuentas, al menos tenga "el respeto mínimo por sus obligaciones y facilite, en tiempo y forma, los datos a las comunidades que sí tienen intención para que puedan elaborarlos".

Pazos ha recordado que el Ejecutivo estatal no ha aprobado ni techo de gasto ni senda fiscal y que el presupuesto ya hace varias semanas que tenía que estar iniciado para poder cumplir la obligación estatal de presentarlo antes de que termine el año en el Congreso. Para Pazos, se trata de "una muestra más de que en España lo que hay es un superviviente y no un presidente del Gobierno propiamente dicho".