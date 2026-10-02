Pradales critica que el "clima político" del Congreso impida pactar "cuando menos un marco de referencia" en vivienda

O GROVE (PONTEVEDRA), 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El lehendakari vasco, Imanol Pradales, ha criticado que el actual "clima político" en el Congreso de los Diputados impida pactar, "cuando menos, un marco de referencia" en vivienda.

En su intervención en el 'Foro La Toja, Vínculo Atlántico', en el que ha compartido una mesa con sus homólogos en Galicia y Cataluña, Alfonso Rueda y Salvador Illa --respectivamente--, ha sostenido que la política de vivienda, como la política y la exterior, son "fundamentales" en un Estado.

Dicho esto, ha lamentado que "desgraciadamente no hay un clima político de mínimos" que pueda haber una "reflexión compartida" entre los partidos políticos en estos momentos en el Congreso para que se pueda pactar "cuando menos" un marco de referencia.

"Y esto es una desgracia para España", ha afirmado para señalar que "hay políticas estructurales en las que el Estado se va a jugar el futuro" y criticar que "lo único que prima es un enfrentamiento y una crispación política" en la que "no hay puentes".

"Se han dinamitado los puentes y no hay una política de vivienda seria en el Estado", ha dicho antes de poner en valor las medidas puestas en marcha por su gobierno en la materia.