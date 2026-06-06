Prado (PPdeG) defiende la necesidad de un "gran cambio" en Tomiño (Pontevedra) para "acabar con el desgobierno del BNG"

Comida Popular del PP de Tomiño - ÍÑIGO ROLÁN

SANTIAGO DE COMPOSTELA 6 Jun. (EUROPA PRESS) -

La secretaria xeral del PPdeG, Paula Prado, defiende la necesidad de un "gran cambio" en Tomiño (Pontevedra), de la mano de los 'populares', para "acabar con el desgobierno del BNG" en este ayuntamiento. Así, ha llamado a los vecinos a "intensificar esfuerzos" para lograr ese "plus de confianza en las urnas" de cara a las elecciones municipales de 2027.

Así lo ha manifestado durante la Comida Popular del PP de Tomiño, celebrada este sábado en el pabellón de Sobrada con más de 300 asistentes. En la cita, en la que ha ejercido de anfitriona la presidenta del PP local, Lara Meneses, también han participado el presidente del PP provincial de Pontevedra, Luis López, y la responsable del área de Vivienda y Planificación de Infraestructuras del Gobierno gallego, María Martínez Allegue.

En este contexto, Prado ha valorado a Lara Meneses como "una líder valiente que entró en política para mejorar su ayuntamiento, con una vocación de servicio público que hoy mantiene intacta".

"El PP es el futuro de Tomiño y todos queremos que ese futuro llegue lo antes posible para que Tomiño deje de perder el tiempo y las muchas oportunidades que le brindamos desde la Diputación y la Xunta", ha subrayado el presidente de la Diputación de Pontevedra, Luis López.

Finalmente, Prado se ha referido durante su intervención a una concentración del Servicio de Axuda no Fogar (SAF) de Tomiño y de la CIG que ha tenido lugar a las puertas del pabellón en el que se ha celebrado la comida popular, según ha denunciado.

"Menos mal que ya estamos acostumbrados al ruido y al cinismo de la CIG, el sindicato del BNG. Igual deberían cuestionar menos la gestión del Gobierno gallego y cuestionar más el trabajo de la alcaldesa de Tomillo, quien ha privatizado el servicio", ha incidido.