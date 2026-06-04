Prado (PPdeG) exige a Ana Pontón que pida disculpas "por las insidias e injurias" contra Alfonso Villares

La secretaria general del PPdeG, Paula Prado, en rueda de prensa. - ÍÑIGO ROLÁN/PPDEG

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PPdeG, Paula Prado, ha exigido a la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, que pida disculpas "por las insidias e injurias" contra el exconselleiro do Mar y nuevo delegado territorial de la Xunta en Lugo, Alfonso Villares, tras el archivo de la causa contra él por una supuesta agresión sexual.

En esta línea, a preguntas de los medios, la popular ha reprochado el "cinismo estratosférico" del Bloque, apuntando a que "cuando el exconselleiro de Industria del bipartito, Fernando Blanco, tuvo un procedimiento penal que fue archivado provisionalmente" Pontón "salió a pedirle al presidente Feijóo que pidiese disculpas por las insidias e injurias vertidas" sobre él.

Así, tras mencionar otros archivos como las causas contra el exalcalde de Fene (del BNG) o del diputado Néstor Rego por una protesta en el Pazo de Meirás, Paula Prado ha insistido en que "todos acabaron con archivos provisionales". "Parece que al BNG le vale para los suyos, pero no para los otros", ha censurado.

En esta línea, ha exigido a los nacionalistas que pidan disculpas "por todas las injurias sobre Villares y su honorabilidad" y que "dejen ya de hablar de presunto cuando hay un archivo".

"Si no, empezaremos a hablar de presunto corrupto Fernando Blanco o el exalcalde de Fene o presunto delincuente Néstor Rego", ha manifestado antes de subrayar que "las presunciones son de inocencia, no de culpabilidad".