Prado (PPdeG) lamenta "la consumación del pacto guarro entre PSOE, BNG y Tomé" en la Diputación de Lugo

Archivo - La secretaria general del PPdeG, Paula Prado, en la sede del partido. - ÍÑIGO ROLÁN / PPDEG - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PPdeG, Paula Prado, ha lamentado este miércoles "la consumación del pacto guarro entre PSOE, BNG y el presunto acosador sexual José Tomé", cuyo voto, ha subrayado, fue hoy "necesario" para que la socialista Carmela López fuera elegida como nueva presidenta de la Diputación de Lugo.

"Hoy solo puedo dar el pésame a los vecinos de Lugo porque este tripartito PSOE, BNG y Tomé acaba de enterrar la defensa de los intereses de los ciudadanos", ha trasladado, mediante un comunicado, la número dos de los populares gallegos.

Prado ha preguntado a PSOE y BNG "con qué cara van a defender a partir de hoy a las mujeres tras formar gobierno con el voto de un presunto acosador sexual". Al tiempo, ha señalado a Ana Pontón y José Ramón Gómez Besteiro como cómplices de este pacto". "¿Qué manual de feminismo recomienda formar gobierno con un presunto acosador sexual?", se ha preguntado.

A la nueva presidenta de la Diputación de Lugo le ha recordado que "fue elegida gracias al apoyo de este diputado sobre el que pesan denuncias de mujeres" y ha calificado de "desfachatez" que Carmela López hablase de igualdad durante su discurso. "Tiene que saber que ella también es cómplice de este pacto guarro", ha insistido Prado.

Además, el PPdeG ha trasladado de nuevo su solidaridad con las víctimas y ha asegurado que los populares "sí estarán pendientes de cualquier atropello a las mujeres y al conjunto de los vecinos de Lugo" como el que, a su modo de ver, se produjo en esta jornada. "Todo por el poder, todo por el dinero", ha zanjado Paula Prado.