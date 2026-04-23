Prado (PPdeG) rebautiza y defiende la "moción de impulso" en Lugo y sitúa en el "fango" la protesta de este viernes

Prado, durante la rueda de prensa. - ÍÑIGO ROLÁN/PPDEG

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PPdeG, Paula Prado, ha defendido la moción de censura que su partido ha registrado en Lugo con el apoyo de María Reigosa, edila que dejó el PSOE y ahora es no adscrita. Frente "al fango", ha reivindicado que ella prefiere hablar de una "moción de impulso" basada en "un plan de recate" que dirigirá Elena Candia para que Lugo "supere la inestabilidad" del gobierno de BNG y PSOE.

En rueda de prensa, la dirigente popular ha defendido que el objetivo de la moción de censura es "mejorar la situación de la ciudad, al tiempo que ha reprobado la "hipocresía sin límite" de la izquierda por acusar al PP de "corrupción política basada en el transfuguismo".

La edila no adscrita que apoya la iniciativa es, ha remarcado, una concejala exsocialista, que fue en las listas lideradas por Lara Méndez, de quien ha recordado que renunció a la Alcaldía pocos meses después de ser elegida en las últimas municipales para ir en las candidaturas autonómicas.

"En el caso del Ayuntamiento de Noia, cuando el PP gobernaba siendo la lista más votada, BNG y PSOE apoyados por un tránsfuga del PP, accedieron a la Alcaldía", ha contrapuesto, para apostillar: "un tránsfuga que hoy es teniente de alcalde, concejal de Seguridad Ciudadana y forma parte de la junta de gobierno local, de la que antes no formaba parte, es decir, mejorando su situación política y económica".

Por otra parte, Prado ha reivindicado que el PP de Lugo ganó las elecciones de 2023, quedando "a muy pocos votos de la mayoría absoluta, con 12 concejales". Ahora, ha agregado que cuentan con el apoyo de una concejala más, Reigosa, que ha estampado la firma número 13 que abre las puertas a Candia a hacerse con el bastón de mando municipal en el pleno del 7 de mayo.

"FANGO"

A renglón seguido, ha criticado que la oposición acuse al PP de "aprovecharse de las desgraciadas muertes acontecidas en las filas socialistas", cuando la realidad es que "los únicos que se están aprovechando de los muertos" para intentar disculpar "su incompetencia, falta de gestión y desgobierno" son "PSOE y BNG".

"Pero sobre todo el PSOE", ha esgrimido, al tiempo que relataba --y mostraba-- que el pasado mes de marzo salió a la luz una fotografía del alcalde de Lugo, Miguel Fernández, y concejales del PSOE en una comida con una camiseta que ponía: "Si el barco hunde, lo convertimos en submarino", coincidiendo "con la ausencia de una edil socialista en el pleno celebrado ese mismo día por enfermedad".

"Nosotros sí que no vamos a entrar en ese fango", ha asegurado Prado, antes de añadir que "ahora hay otro fango", en referencia a la manifestación convocada para este viernes en Lugo contra la moción de censura.

CARGA CONTRA INÉS REY

Al respecto, ha denunciado la movilización del PSOE en otras provincias, como el caso de A Coruña, donde "la alcaldesa Inés Rey llamó a sus militantes a participar en la concentración este viernes delante del Ayuntamiento de Lugo para mostrar su rechazo a la moción de censura, ofreciendo incluso organizar el desplazamiento".

"La única alcaldesa condenada en Galicia por transfuguismo ofrece autobuses para llenar Lugo con militantes de toda la comunidad", ha afeado.

PAPEL DE REIGOSA

En la rueda de prensa, aún pendiente de conocerse el papel que jugará exactamente en el Consistorio de Lugo y que no ha clarificado, Prado ha puesto en valor la iniciativa de María Reigosa, que "se siente cómoda" trabajando con el PP de Lugo para "favorecer los intereses de los vecinos".

"Yo creo que vio en Candia y en el grupo popular una opción de servir a los vecinos de Lugo y aportar, tras una decepción muy grande", ha reflexionado.

Ha hecho hincapié en las acusaciones de la oposición por el posible acceso de una plaza de funcionaria "a medida" para Reigosa, recordando que la propia edila dijo que no se presentaría, aunque ha esgrimido que, en todo caso, de hacerlo, "estaría en su derecho, sin que concurra ninguna ilegalidad".

"Igual que el hijo del alcalde de Lugo optó a una plaza donde mejora sus condiciones económicas en la Diputación de Lugo, cualquier otro funcionario podría optar a otra plaza en comisión de servicios. Pero parece que eso es delito. Es delito si lo hace otra persona que no sea el hijo del alcalde de Lugo", ha ironizado.

CAMBIOS EN EL PARLAMENTO

Sobre los cambios en la Mesa del Parlamento, que llegarán cuando Candia asuma la Alcaldía y automáticamente sea incompatible su cargo con el de vicepresidenta primera de la Cámara autonómica, ha indicado que es un capítulo que se abrirá cuando corresponda (en los próximos días).

Sobre el perfil, si el relevo de Candia será una mujer y también diputada por Lugo, ha dicho que por el momento "no hay ninguna decisión tomada". "Lo veremos en su día. La fortaleza del PP es que tenemos muchas personas preparadas y en disposición de podar ese o cualquier otro puesto que pueda quedar vacante", ha dicho.

Sobre si será un recambio puntual, ha dicho que "en principio, ese", aunque ha matizado que "a veces un cambio puede provocar otros en cadena". "Mientras no tengamos decidido quién va a ser la persona que ocupe ese lugar, no puedo contestar más concretamente esa pregunta", ha asegurado.

Ante la insistencia de los medios, acerca de si los cambios podrían afectar al jefe del Legislativo, Miguel Santalices, Prado ha replicado: "La Presidencia del Parlamento no tiene ninguna duda de estar en cuestión".

MOCIÓN DE CENSURA EN SANTIAGO

Sobre si el PPdeG baraja negociar una moción de censura en Santiago, Prado ha replicado que el PP "ya propuso una moción de censura en su día" y, para cambiar "el desastroso gobierno de Goretti Sanmartín" (BNG), "ofreció la Alcaldía a Mercedes Rosón (antes en el PSOE y ahora no adscrita), que no la quiso coger".

"Se exploró, pero no hubo receptividad. Entiendo que tanto los socialistas como las no adscritas están más cómodos en gobierno desastroso con Sanmartín. Si de nosotros dependiera, Sanmartín no sería la alcaldesa. Santiago se merece un alcalde como Borja Verea", ha remarcado, en alusión al líder del PP local.