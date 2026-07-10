Prado (PPdeG) sitúa a Verea como "única alternativa para el cambio" en Santiago y afea que la izquierda "son lo mismo"

Archivo - La secretaria general del PPdeG, Paula Prado, acude a votar en el proceso electoral del PP nacional junto al presidente del PP de Santiago, Borja Verea. - PPDEG - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

La secretaria xeral del PPdeG, Paula Prado, ha situado al líder del Partido Popular en Santiago, Borja Verea, como "la única alternativa para que haya un cambio real" en la capital gallega y ha afeado que los candidatos de la izquierda "son todo lo mismo".

A preguntas de los medios este viernes tras reunirse con la rectora de la Universidade de Santiago de Compostela (USC), Prado ha defendido que Borja Verea "es la única persona que puede ofrecer un proyecto de ciudad y un proyecto serio con medidas que cambien la ciudad".

"Yo creo que cualquier candidato de la izquierda en Santiago, bien sea del Bloque Nacionalista Galego (BNG), de Compostela Aberta, del PSOE o del PSOE 'bis', al final, son todo lo mismo y la única alternativa para que haya un cambio real en Santiago es Borja Verea", ha añadido.