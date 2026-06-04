El preacuerdo del ERE en Nestlé reduce a 17 los despidos en la planta de Pontecesures (Pontevedra)

Alcanzado un preacuerdo que rebaja de 301 a 242 los trabajadores afectados en España

SANTIAGO DE COMPOSTELA/BARCELONA, 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

Nestlé España y los sindicatos con representación en la empresa han llegado a un preacuerdo para un expediente de regulación de empleo (ERE) que rebaja de 301 a 242 los trabajadores afectados. En el caso de la planta de Pontecesures (Pontevedra), queda afectada en 17 puestos, frente a los 27 iniciales, según ha informado el comité de empresa.

Por su parte, CCOO Industria y CSIF han desgranado en sendos comunicados que el preacuerdo permite reducir el impacto en la plantilla mediante la posibilidad de cubrir posiciones por sustitución (plan de recolocación interna), lo que permitiría rebajar a 178 los puestos extinguidos.

Sindicatos y empresa han acordado establecer el criterio de voluntariedad para acogerse al expediente: la indemnización pactada para quienes tengan menos 54 años será de 45 días por año trabajado, con un máximo de 42 mensualidades.

Por otro lado, las personas que tengan 63 años o más recibirán un pago único equivalente al 75% del salario por 18 mensualidades y también se ha acordado un plan de rentas para las personas que tengan a partir de 54 años, mediante un convenio especial con la Seguridad Social.

La empresa, según las mismas fuentes, pagará un complemento de entre el 58 y el 65% del salario bruto, en función de la edad, que se actualizará anualmente hasta que cumplan los 63 años, y quienes se acojan a esta opción y quienes tengan más de 63 años, mantendrán los beneficios sociales.

En esta línea, todas las personas afectadas por el expediente cobrarán también dos complementos: uno por antigüedad en la empresa, que estará entre los 15.000 y los 30.000 euros, dependiendo del tiempo que lleven trabajando en Nestlé y otro en función de la edad que tenga la persona trabajadora, que se situará entre los diez y los veinte mil euros.

Cabe recordar que el expediente afecta a las oficinas centrales de Esplugues de Llobregat (Barcelona); a las plantas de La Penilla (Cantabria), Girona, Reus (Tarragona), Miajadas (Cáceres), Pontecesures (Pontevedra) y Sebares (Asturias) y a quienes trabajan en las oficinas, delegaciones de ventas y centros de distribución y logística de Madrid, Sevilla, Bilbao, Guadalajara, Las Palmas y Toledo.

Con todo, el texto pactado, que será sometido a ratificación por la plantilla, también abre la puerta a recolocaciones voluntarias (53 en Nestlé España y 15 en NGSS) y ofrece la posibilidad de transformar contratos en fijos-discontinuos en determinados centros productivos.

Asimismo, se ha establecido un derecho de reingreso preferente para los trabajadores afectados hasta el 31 de diciembre de 2027.