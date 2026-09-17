Precintan el camping de A Pobra por "incumplimientos": "Presenta más características de urbanización que de campamento"

SANTIAGO DE COMPOSTELA 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Xunta ha desalojado y precintado el camping Ría de Arosa I, de A Pobra do Caramiñal (A Coruña) por "reiterados incumplimientos de la normativa turística vigente" que "derivaron en la alteración grave de la autorización turística otorgada como establecimiento de campamento".

Según han informado a Europa Press fuentes de Turismo, esta resolución se debe a "múltiples incumplimientos reiterados de la normativa turística" a lo largo de los años anteriores, "comunicados formalmente a los responsables del campamento en las diferentes inspecciones y actuaciones realizadas".

Más en detalle, los hechos derivaron de "la existencia de un conjunto de instalaciones que exceden las autorizadas, formando un complejo que presenta más características de una urbanización informal o de segundas residencias que de un campamento turístico", apunta la Xunta.

El procedimiento, "realizado con todas las garantías para el interesado", concluye "con la ejecución de la resolución de cierre del campamento". La fecha, añade el Gobierno gallego, "fue debidamente notificada con carácter previo a la empresa" que gestiona el campamento, "dando margen para que esta pudiera adoptar las medidas para hacerla efectiva y causarle el menor perjuicio posible a los usuarios".

Dado que cuando se produjo el precinto aún quedaban clientes en el interior, Turismo le ha indicado este miércoles a la empresa que debe acordar con los usuarios "una fecha para recoger sus pertenencias", lo que debe "solicitar formalmente por escrito" ante la administración.