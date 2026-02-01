Precintan el edificio de Santiago que sufrió una explosión de gas por no reunir las "condiciones de habitabilidad"

Mapa de Santiago - EUROPA PRESS

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 1 Feb. (EUROPA PRESS) -

El edificio de Vista Alegre (Santiago), que sufrió una explosión de gas en la tarde del pasado sábado ha sido precintado por el momento debido a que "no reúne las condiciones de habitabilidad".

Según fuentes municipales, se ha tomado esta decisión después de que bomberos, policía y técnicos municipales evaluasen este domingo el estado del edificio para comprobar si existían daños estructurales.

La explosión se produjo en un inmueble de dos plantas alrededor de las 19.00 horas del sábado, y los vecinos de los dos edificios colindantes fueron desalojados por precaución.

A raíz del suceso un hombre resultó herido de consideración y fue trasladado al hospital con quemaduras graves. Actualmente, dos personas continúan desalojadas, una de ellas por su cuenta y otra realojada por el Ayuntamiento.