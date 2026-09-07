El precio de la vivienda crece un 12,9% en el segundo trimestre en Galicia, por encima de la media

Archivo - Edificios con viviendas, a 11 de enero de 2022, en Barcelona, Cataluña (España). La vivienda en España ha aumentado su precio un 3,5% en julio comparado con el mismo mes del año pasado y un 1,2% respecto a junio. El metro cuadrado se sitúa en un - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

El precio de la vivienda libre aumentó una media del 12,9% en Galicia en el segundo trimestre en relación al mismo periodo de 2025, por encima de la media estatal del 12,2%, según el Índice de Precios de Vivienda (IPV) del Instituto Nacional de Estadística (INE) publicado este lunes.

Por comunidades, el incremento de Galicia es el noveno mayor. Las mayores subidas de precios se produjeron en Asturias (+15%), Castilla y León (+14,8%) y Aragón (+14,6%).

En cambio, los aumentos más moderados en el precio de la vivienda libre se dieron en Navarra (+9,5%), País Vasco (+10%), Cataluña (+10,1%) y Canarias (+11%).

En relación al primer trimestre, los precios de la vivienda en la comunidad crecieron un 4,2%, también más que el 3,5% de la media española. En el acumulado del año (entre enero y junio), el alza es del 7,3% en Galicia, tres décimas más que en el país (7%).

El precio de la vivienda nueva subió en Galicia en el segundo trimestre un 7,7% en comparativa interanual, más que el 7,4% de la media. Un 3,6% más en la variación de lo que va de año (4,6% en España).

La vivienda de segunda mano repunta un 13,7% en comparación con el segundo trimestre de 2025, superior al 12,9% de España. En lo que va de año, el alza es del 7,9% (del 7,4% en el país).

DATOS NACIONALES Y POR CCAA

Todas las comunidades y las dos ciudades autónomas presentaron en el segundo trimestre tasas interanuales positivas en el precio de la vivienda libre y todas además fueron de dos dígitos salvo en el caso de Navarra, donde el aumento fue del 9,5%.

Con la subida del 12,2% del precio de la vivienda libre a nivel nacional, se acumulan 49 trimestres consecutivos de alzas interanuales, es decir, que lleva subiendo de manera interrumpida algo más de 12 años.

Pese a ello, la subida de precios se ha moderado y es siete décimas menos que en el trimestre previo y registra su menor tasa desde el primer trimestre del año pasado, cuando también aumentó un 12,2%.

El precio de la vivienda nueva subió un 7,4% interanual en el segundo trimestre, 1,7 puntos menos que en el trimestre anterior y su tasa más moderada desde el primer trimestre de 2023, mientras que el de la usada se incrementó un 12,9%, seis décimas menos que en el trimestre previo y su menor avance en un año.

En tasa trimestral (segundo trimestre sobre primer trimestre), el precio de la vivienda libre subió un 3,4%, una décima menos que en el trimestre previo.

Con la subida registrada entre abril y junio de este año, el precio de la vivienda libre encadena 10 trimestres consecutivos de alzas trimestrales.

Por tipo de vivienda, el precio de la vivienda nueva subió un 1% trimestral, frente al incremento del 3,5% del trimestre anterior. El del segundo trimestre de este año ha sido el crecimiento trimestral más moderado en esta tipología de vivienda desde el tercer trimestre de 2025, cuando subió un 0,6%.

Por su parte, el precio de la vivienda de segunda mano se disparó un 3,7% en comparación con el primer trimestre, tasa dos décimas superior a la del trimestre anterior y la más alta desde el segundo trimestre del año pasado (+4,2%).