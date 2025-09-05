El precio de la vivienda libre en Galicia sube 12,7 % en el segundo semestre del año

SANTIAGO DE COMPOSTELA 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

El precio de la vivienda libre en Galicia se ha incrementado en un 12,7 % en el segundo semestre del año, con respecto al mismo período del año 2024, según los datos publicados este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Así, el incremento con respecto al trimestre anterior ha sido del 4,7 % por ciento, mientras que la subida en lo que va de año es del 8,4 %.

Con respecto a la vivienda nueva, el índice de precios de vivienda aumentó en un 10,5 % interanual, mientras que el aumento del precio con respecto al primer trimestre del año ha sido del 3,1 %. En lo que va de año, la subida es del 7,5 %.

Para la vivienda usada, el incremento con respecto al segundo trimestre del año pasado ha sido del 13,1 %, y la subida intertrimestral ha sido del 5 %. En lo que va de año la variación ha sido del +8,6 %.

DATOS NACIONALES

El precio de la vivienda libre se disparó un 12,7% en el segundo mestre del año en relación al mismo periodo de 2024 en España, registrando así su mayor alza interanual desde el inicio de la serie histórica, en el primer trimestre de 2007.

Con la subida del segundo trimestre, superior en medio punto a la experimentada en los tres primeros meses del año, el precio de la vivienda libre acumula 45 trimestres consecutivos de alzas interanuales.

Según el INE, el precio de la vivienda nueva subió un 12,1% interanual en el segundo trimestre, una décima menos que en el trimestre anterior, mientras que el precio de la vivienda usada se disparó un 12,8%, tasa medio punto superior a la del trimestre previo y la más elevada en 18 años, concretamente desde el primer trimestre de 2007.

El precio de la vivienda usada también marcó su mayor alza trimestral en diez años, con un avance del 4,2%, mientras que el precio de la vivienda nueva subió un 2,6%, frente al 5,5% del trimestre anterior.