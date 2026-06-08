El precio de la vivienda sube un 13,5% hasta marzo en Galicia

Archivo - Imagen de recurso de las llaves de una vivienda. - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

El precio de la vivienda libre subió un 13,5% en el primer trimestre del año en Galicia en relación al mismo periodo de 2025, seis décimas por encima del incremento que registró en el conjunto estatal, según los datos que publica este lunes el Instituto Nacional de Estadística (INE). En la comunidad gallega, la nueva experimentó un alza del 9,8% y la de segunda mano un 14,1%.

En el conjunto estatal, la tasa del 12,9% es la más elevada desde el primer trimestre de 2007, cuando subió un 13,1%, y se produce después de que la vivienda de segunda mano haya experimentado en el primer cuarto del año su mayor incremento en 19 años, con un fuerte avance del 13,5%.

Con la subida del primer trimestre, el precio de la vivienda libre acumula 48 trimestres consecutivos de alzas interanuales.

Según Estadística, el precio de la vivienda nueva subió un 9,1% interanual en el primer trimestre, 2,1 puntos menos que en el trimestre anterior, mientras que el precio de la vivienda usada se disparó un 13,5%, tasa cuatro décimas superior a la del trimestre previo y la más elevada de toda la serie histórica, que arranca en 2007.

Todas las comunidades y las dos ciudades autónomas presentaron en el primer trimestre tasas interanuales positivas en el precio de la vivienda libre y todas además fueron de dos dígitos.

Las mayores subidas de precios se produjeron en Aragón y Murcia, ambas con un aumento del 15,6%, y en Castilla y León y la ciudad autónoma de Ceuta, donde los precios avanzaron un 14,9% en los dos casos.

Por su parte, los incrementos más moderados en el precio de la vivienda libre se dieron en Cataluña y Navarra (+10,5% en ambos casos) y en País Vasco (+10,2%).

En tasa trimestral (primer trimestre de 2026 sobre cuarto trimestre de 2025), el precio de la vivienda libre subió un 3,5%, su mayor alza trimestral desde el segundo trimestre del año pasado, cuando el precio creció un 4%. En Galicia, comparado con el trimestre anterior, el precio de la vivienda nueva aumentó un 2,4% y el de la usada un 3,1%.