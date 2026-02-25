Los precios industriales caen un 2,7% en enero en Galicia

Una torre eléctrica, a 6 de febrero de 2026, en Madrid (España) La demanda de electricidad en España creció "poco más del 3%" en 2025, tras un incremento del 2,3% en 2024, mientras que la Agencia Internacional de la Energía (AIE) anticipa un aumento prome - Ricardo Rubio - Europa Press

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

Los precios industriales disminuyeron un 2,7% en enero en Galicia en relación al mismo mes de 2025, tasa dos décimas inferior a la de la media (-2,9%), según los datos que publica este miércoles el Instituto Nacional de Estadística (INE).

En la comunidad gallega, los precios subieron en bienes de consumo un 1,2% anual, en bienes de consumo duradero un 1,3%, en bienes de consumo no duradero un 1,2%, en bienes de equipo un 1,4% y en bienes intermedios un 0,5%. Sin embargo, se redujeron un 11,9% en energía.

En términos intermensuales, enero de 2026 respecto a diciembre de 2025, los precios del sector de la industria en Galicia experimentaron una bajada del 0,3%.

En el conjunto estatal, los precios industriales bajaron un 2,9%, tasa una décima superior a la de diciembre, por la evolución de los precios energéticos, y la inflación del sector industrial encadena tres meses en negativo.

La moderación de la inflación industrial en enero fue consecuencia de la evolución de los precios de la energía, que elevaron su tasa anual tres décimas, hasta el -10,6%, debido a que los precios de la producción, transporte y distribución de energía eléctrica bajaron menos que en enero de 2025. También descendieron los precios del refino de petróleo, frente al alza que experimentaron un año antes.

Por contra, los bienes de consumo no duradero recortaron cuatro décimas su tasa interanual en enero, hasta el 0,8%, a causa del descenso de los precios del procesado y conservación de carne y elaboración de productos cárnicos, que se incrementaron en enero del año anterior.

Excluyendo la energía, los precios industriales presentaron en enero una tasa del 0,8%, la misma que en el mes anterior y 3,7 puntos por encima del índice general.