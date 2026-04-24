Los precios industriales suben un 2,3% en marzo en Galicia, algo menos que la media

Archivo - Un trabajador, en una planta de Stellantis - RAMÓN COMET - EUROPA PRESS - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

Los precios industriales subieron un 2,3% en marzo en Galicia en relación al mismo mes de 2025, algo menos que la media (+3,4%), según los datos que publica este viernes el Instituto Nacional de Estadística (INE).

En Galicia, la energía registra un incremento anual del 5%, junto a las alzas del 2,3% en bienes de consumo no duradero y del 1% en bienes de equipo.

En el conjunto estatal, los precios industriales aumentaron un 3,4% en marzo en relación al mismo mes de 2025, su mayor alza en el último año, tras dispararse los precios de coquerías y refino de petróleo en un 42,9%, su mayor incremento desde noviembre de 2022.

Con la tasa interanual del tercer mes de 2026, en la que ya se notan los efectos de la guerra en Irán, la inflación del sector industrial retoma los ascensos después de haber encadenado cuatro meses en negativo.

La subida de la inflación industrial en marzo a niveles no vistos en el último año fue consecuencia de la evolución de los precios de la energía, que elevó su tasa anual 30 puntos, hasta el 7,9%, debido al encarecimiento del refino de petróleo, de la producción y transporte de energía eléctrica y, en menor medida, de la producción y transporte del gas.

Por su parte, los bienes intermedios incrementaron siete décimas su tasa interanual, hasta el 0,8%, por la subida de los precios de la fabricación de productos químicos básicos, compuestos nitrogenados, fertilizantes, plásticos y caucho sintético en formas primarias.

Excluyendo la energía, los precios industriales presentaron en marzo una tasa del 1,2%, tres décimas más que el mes anterior y 2,2 puntos por debajo del índice general.

En el primer trimestre del año, la inflación industrial acumula un incremento del 3,8% respecto al mismo periodo de 2025, con las coquerías y el refino de petróleo subiendo un 52,4%.

NUEVE COMUNIDADES AUTÓNOMAS ELEVAN

La inflación industrial registró en marzo tasas anuales negativas en siete comunidades autónomas, se mantuvo estable en Cantabria y aumentó en nueve regiones.

Los mayores incrementos de los precios industriales se dieron en Andalucía (12,5%), País Vasco (8,6%), Murcia (6,4%) y Comunidad Valenciana (4,8%), todas ellas por encima de la media nacional del 3,4%.

Por su parte, los mayores retrocesos en los precios industriales los registraron Asturias (-1,7%), Baleares (-1,6%), Madrid (-1,5%) y Canarias (-1,4%).

POR LA GUERRA

En valores mensuales (marzo sobre febrero), la inflación industrial se disparó un 6,5% tras encarecerse un 46,3% el refino de petróleo, un 13,1% el coste de la producción y transporte de la electricidad, un 8,3% la producción de gas y un 3,5% la fabricación de productos químicos básicos, compuestos nitrogenados y fertilizantes.

En el lado de los descensos, destacaron las bajadas de precios de la fabricación de aceites vegetales y grasas (-0,8%), el procesado y la conservación de frutas y hortalizas (-0,6%) y la fabricación de otros productos alimenticios (-0,4%).