Los precios industriales suben un 6,7% en junio en Galicia, casi como la media

Archivo - La fábrica de ENCE en Pontevedera durante una jornada de huelga de trabajadores de ENCE Pontevedra, a 30 de enero de 2025, en Pontevedra, Galicia (España). Los trabajadores de ENCE han convocado una huelga ante la "falta de voluntad negociadora" - Adrián Irago - Europa Press - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los precios industriales subieron un 6,7% en junio en Galicia en relación al mismo mes del año anterior, casi como la media, según los datos que publica este viernes el Instituto Nacional de Estadística (INE).

En el conjunto estatal, los precios industriales subieron un 7% en junio en relación al mismo mes de 2025, tras dispararse los precios de las coquerías y el refino de petróleo en un 38,1% y subir los del suministro de electricidad y gas en un 6,8%.

Con la tasa interanual del sexto mes de 2026, en la que se notan, por cuarto mes consecutivo, los efectos de la guerra en Irán, la inflación del sector industrial encadena cuatro meses de ascensos.

No obstante, la tasa anual del Índice de Precios Industriales (IPRI) general del 7% en el mes de junio es 3,5 puntos inferior a la registrada en mayo.

Esto es consecuencia de la evolución de los precios de la energía, que disminuyeron su variación 14,2 puntos y se situaron en el 14,3%. Este comportamiento fue debido a que los precios de la producción, transporte y distribución de energía eléctrica aumentaron menos que en junio de 2025 y a la bajada de los precios del refino de petróleo, que se incrementaron en el mismo mes del año anterior.

Destaca, aunque en sentido contrario, la subida de los precios de la producción de gas y la distribución por tubería de combustibles gaseosos, frente al descenso en el mismo mes de 2025.

Por el contrario, los bienes intermedios registraron una tasa anual del 6,6%, esto es, 0,6 puntos por encima de la de mayo, consecuencia del incremento de los precios de la producción de metales preciosos y de otros metales no férreos, que bajaron en junio del año pasado.

La tasa de variación anual del índice general sin energía aumentó dos décimas, hasta el 3,6%, y se situó 3,4 puntos por debajo de la del IPRI general.

En la primera mitad del año los precios industriales se han incrementado un 6,7% de media, elevándose los de coquerías y refino de petróleo un 40,7% y los de la industria química, un 17,3%.

De su lado, en junio la tasa de variación mensual del IPRI general fue del 0,0%.

TODAS LAS COMUNIDADES ELEVAN SUS PRECIOS

El Índice de Precios Industriales (IPRI) registró variaciones anuales positivas en todas las comunidades autónomas en junio, según apunta Estadística.

Las tasas más altas se dieron en Andalucía (14%), Región de Murcia (11,8%) y Castilla-La Mancha (9,8%). Por su parte, Comunidad Foral de Navarra (1,7%), Canarias (2,3%) y La Rioja (2,4%) presentaron los menores aumentos.