La presencia de un hombre en la catenaria de una vía en Vilagarcía provoca la interrupción del servicio y retrasos

Archivo - Cartel de Adif en la Estación de Fabra i Puig, a 23 de enero de 2026, en Barcelona,.- Lorena Sopêna - Europa Press - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 8 (EUROPA PRESS)

La presencia de una persona en una zona no autorizada de la vía junto a la estación de tren de Vilagarcía de Arousa (Pontevedra) ha provocado la interrupción del servicio entre Vigo y Santiago y numerosos retrasos, aunque la circulación ya ha quedado restablecida.

Según ha confirmado el 112 Galicia, agentes de la Policía Nacional y psicólogos del Grupo de Intervención Psicológica en Catástrofes y Emergencias (GIPCE) lograron que la persona abandonase el lugar para recibir asistencia sanitaria.

Los hechos se produjeron poco antes de las 23.00 horas de este jueves. El Centro de Seguridad de Adif dio aviso al 112 de que tres trenes con distintos destinos y procedencias se encontraban parados debido a que una persona se encontraba en un espacio no autorizado de la vía en Vilagarcía.

Así, por razones de seguridad, el personal de Adif procedió al corte inmediato de suministro de energía, por lo que se tuvo que interrumpir el tráfico ferroviario.

Fuentes de Renfe han confirmado que la circulación quedó interrumpida a las 22.38 horas entre Vilagarcía y Pontevedra, por lo que se vieron afectados cuatro servicios: tres media distancia y un larga distancia (A Coruña/Santiago/Vigo y el Alvia Barcelona-Vigo).

Además, derivado de esta incidencia, los viajeros del Media Distancia A Coruña-Vigo de las 07.00 horas de este viernes fueron encaminados en otro tren hasta Santiago de Compostela, desde donde ya continuaron en el Media Distancia.

En estos momentos, Renfe asegura que el servicio de presta con normalidad, aunque algunos trenes registran demoras medias de unos 10 minutos.

PASAJEROS

En todos los trenes había pasajeros que, según ha detallado la central de emergencias, en algunos casos permanecieron en el interior de los convoyes y, en otros, facilitaron su salida a la estación próxima mientras se resolvía la situación.

Ninguna persona necesitó asistencia médica dentro de los vagones, excepto un menor con síntomas de fatiga para el que su familia solicitó asistencia a través de una llamada al 112 Galicia a las 02.30 horas. Posteriormente, fue atendido por un equipo de Urxencias Sanitarias de Galicia-061.

Asimismo, fuentes de Renfe han trasladado que la compañía mantuvo informados a los viajeros a través del envío de SMS y del personal a bordo de los trenes, que también repartió aguas.

A su vez, los agentes de la Policía Nacional adoptaron las medidas necesarias para una evacuación segura de la persona que se encontraba en la zona no autorizada y, finalmente, a través de una acción coordinada cos psicólogos del GIPCE y los agentes lograron que la persona abandonase el lugar y recibiese asistencia.

De este modo, comenzó a realizar el trasbordo de los pasajeros afectados, que se completó sobre las 03.00 horas.