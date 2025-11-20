La presencia de toxinas obliga a cerrar los bancos marisqueros de la ría de Pontevedra y zonas de Arousa

Archivo - Recogida y encuerde de la cría del mejillón en la costa de Pontevedra, a 1 de diciembre de 2023, en Pontevedra, Galicia (España). - Elena Fernández - Europa Press - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Instituto Tecnolóxico para o Control do Medio Mariño de Galicia (Intecmar) ha resuelto este jueves, ante la presencia de toxinas, cerrar los bancos marisqueros de la ría de Pontevedra y zonas de Arousa, que se suman a las zonas clausuradas de Muros-Noia y de Vigo.

De esta forma, la zona afectada en Arousa es la VI y está prohibido extraer moluscos infaunales, salvo navaja y longueirón. Por su parte, en la ría de Pontevedra está prohibido sacar cualquier tipo de estos moluscos.

Además, las muestras recogidas en esta jornada obligaron a cerrar un polígono de bateas en Camariñas, que se suman a las ya clausuradas en otras zonas.